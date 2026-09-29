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Niterói Paga Fácil amplia opções para pagamento de tributos municipais

Programa da Secretaria Municipal de Fazenda permite pagamento de boletos por PIX, cartão de crédito e oferece a opção do débito automático para quitação do IPTU

relogio min de leitura | Redação
O programa tem entre seus objetivos facilitar o pagamento dos tributos e contribuir para o aumento da adimplência
O programa tem entre seus objetivos facilitar o pagamento dos tributos e contribuir para o aumento da adimplência -

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) disponibiliza o Niterói Paga Fácil, programa que amplia as opções para o pagamento de tributos municipais. A iniciativa permite que os contribuintes escolham entre PIX, cartão de crédito e, no caso do IPTU, o débito automático, facilitando assim a quitação de impostos e outros débitos com o município.

O programa integra as ações de modernização e desburocratização dos serviços fazendários e tem entre seus objetivos facilitar o pagamento dos tributos e contribuir para o aumento da adimplência. “O Niterói Paga Fácil representa mais um avanço na modernização dos serviços fazendários. Ao ampliar as formas de pagamento, buscamos tornar o processo mais simples e acessível para o contribuinte, sem abrir mão da segurança das operações. A ideia é oferecer alternativas que facilitem o cumprimento das obrigações tributárias e contribuam para uma gestão cada vez mais eficiente”, afirma o subsecretário de Finanças, Salomão Neto.

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Pelo PIX, o contribuinte pode realizar o pagamento a partir do QR Code disponível na guia oficial. A modalidade pode ser utilizada a qualquer hora, independentemente do banco, e permite a confirmação rápida da operação.

Segurança nas operações PIX - Antes de concluir a operação, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário e verificar se o favorecido é a Prefeitura de Niterói. Os pagamentos devem ser realizados exclusivamente pelos canais oficiais ou por meio dos QR Codes presentes nas guias oficiais.

Com o Niterói Paga Fácil, os contribuintes passam a contar com mais alternativas para escolher a forma de pagamento mais adequada às suas necessidades e manter os tributos municipais em dia.

Economia em tarifas de pagamentos PIX - Uma expressiva otimização de recursos públicos foi registrada na mais recente contratação de serviços bancários da administração pública em Niterói. Com a realização de pregão eletrônico e a assinatura de contrato, a Secretária Municipal de Fazenda projeta poupar R$ 252.972,50 no período de um ano (25/09/2026 a 24/09/2027), reduzindo os custos da transação bancária de forma histórica.

A estimativa aponta para um volume de 275.000 pagamentos via Pix no período. Com a renovação do contrato, pelo modelo anterior, cada tarifa Pix custaria R$ 0,92 por operação, gerando uma despesa total de R$ 253.000,00 ao ano. Em decorrência do processo licitatório realizado, a tarifa por Pix despencou para o valor residual de R$ 0,0001 por transação, reduzindo assim o gasto total anual com a ferramenta de pagamento para apenas R$ 27,50.

Essa transição representa uma queda de 99,99% nos custos das tarifas PIX, convertendo desta forma a despesa bancária em uma obrigação de pagamento praticamente simbólica. A medida atende diretamente aos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, assegurando que o orçamento público seja poupado e direcionado para investimentos de maior impacto social.

Tags:

Niterói Paga Fácil pagamento de tributos Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói

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