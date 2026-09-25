Elisa Sanches mantém rotina de treinos e cuidados com a saúde

Elisa Sanches mantém uma rotina de cuidados com o corpo e a saúde. Entre compromissos profissionais e momentos de lazer, a influenciadora reserva espaço na agenda para os treinos e para hábitos que já fazem parte do seu dia a dia.

Além da academia, Elisa também mantém uma rotina de vitaminas e suplementos, sempre acompanhada de uma alimentação equilibrada. Os cuidados fazem parte da preparação para manter a disposição e acompanhar o ritmo da sua agenda.

“Treinar já faz parte da minha rotina. Assim como as vitaminas e os suplementos, são cuidados que fui incorporando ao meu dia a dia e que hoje não abro mão”, conta Elisa.

Elisa Sanches:

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