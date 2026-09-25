Escolas de samba do Grupo Especial gravam álbum do Rio Carnaval 2027, com lançamento previsto para novembro

Zé Paulo Sierra, 'veterano' das grandes agremiações, fará estreia na União de Maricá, agremiação que pela primeira vez, estará na chamada 'elite' - Foto: Divulgação

Zé Paulo Sierra, 'veterano' das grandes agremiações, fará estreia na União de Maricá, agremiação que pela primeira vez, estará na chamada 'elite' - Foto: Divulgação

Após a fase de definição dos sambas-enredo que vão agitar a Marquês de Sapucaí em 2027, as escolas do Rio Carnaval gravaram esta semana o álbum oficial e os respectivos clipes dos 12 hinos escolhidos para o ano que vem. Com realização da Edimusa e produção musical de Alceu Maia, o álbum chegará às plataformas digitais em novembro.

Uma megaestrutura foi montada num estúdio, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, para receber três escolas por dia, entre a última segunda, 21, e esta quinta-feira, 24. Para gravar sua faixa em formato ao vivo, cada agremiação reuniu cerca de 60 pessoas (entre ritmistas, compositores, cavaquinistas, violonistas, além de Velha-Guarda, musas, rainhas e casal de mestre-sala e porta-bandeira). Os componentes estiveram no local embalados pela vibrante temporada de disputas de samba, que lotaram as quadras e mobilizaram quase 3 milhões de views na Rio Carnaval TV.

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“A gente buscou fazer um projeto mais imersivo, trazendo mais emoção. Resgatamos o ao vivo, com todos os naipes gravando juntos. Isso deixa o álbum mais vivo. É a pegada que o sambista gosta de ver”, destaca Helio Motta, diretor-executivo da Edimusa, a gravadora da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Ao detalhar a produção, Helinho, como é mais conhecido no Carnaval, não esconde o orgulho com o disco: “O álbum funciona como uma espécie de pré-campeonato. Todo mundo quer dar o seu melhor, e a gente dá liberdade para as escolas. A gravadora tenta apenas criar uma unidade para deixar o produto coeso, mas cada agremiação é livre para criar o seu arranjo. Todos os artistas envolvidos sabem que estão gravando para a eternidade, por isso é emocionante ver o resultado. Tenho certeza que todos irão gostar muito”, diz.

Alceu Maia, que há mais de 40 anos participa do disco, seja como músico, seja como produtor, também fala do desafio. "É um álbum que faz parte da história da música brasileira. Todo mundo fica ansioso para ouvir. Meu papel aqui é só deixar as escolas e os artistas brilharem”, conclui.

Em 2027, o Rio Carnaval acontece entre 7 e 9 de fevereiro na Sapucaí, com o Sábado das Campeãs marcado para dia 13.