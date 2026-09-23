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Chuva cancela agenda do presidente Lula em São Gonçalo nessa quinta (24)

Organização de campanha avalia possibilidade de nova data de vinda do candidato do PT ao município

relogio min de leitura | Redação
Lula não estará em São Gonçalo nessa quinta-feira
Lula não estará em São Gonçalo nessa quinta-feira -

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Gonçalo anunciou, na noite dessa quarta-feira (23), o cancelamento da participação do presidente Lula em evento de campanha no município, nessa quinta-feira (24), no fim da manhã. Os organizadores do evento decidiram não realizar a atividade, que teria também a participação de outros candidatos do Estado do Rio, por causa das chuvas previstas para a data.

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O diretório do PT em SG informou que tentará realizar o evento eleitoral em uma nova data, ainda no período possível e permitido peja Justiça Eleitoral.

Cancelamento - Por causa do cancelamento do evento do PT, a Prefeitura de São Gonçalo informou que não vai mais montar o esquema de alteração de trânsito no Centro de São Gonçalo.

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