Chuva cancela agenda do presidente Lula em São Gonçalo nessa quinta (24)

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Gonçalo anunciou, na noite dessa quarta-feira (23), o cancelamento da participação do presidente Lula em evento de campanha no município, nessa quinta-feira (24), no fim da manhã. Os organizadores do evento decidiram não realizar a atividade, que teria também a participação de outros candidatos do Estado do Rio, por causa das chuvas previstas para a data.

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O diretório do PT em SG informou que tentará realizar o evento eleitoral em uma nova data, ainda no período possível e permitido peja Justiça Eleitoral.

Cancelamento - Por causa do cancelamento do evento do PT, a Prefeitura de São Gonçalo informou que não vai mais montar o esquema de alteração de trânsito no Centro de São Gonçalo.