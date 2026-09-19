Escola de Samba Combinados do Amor lança hino oficial nesse domingo (20) em Niterói

A escola de samba Combinados do Amor, uma das mais tradicionais do Carnaval de Niterói, lança, nesse domingo (20), na quadra poliesportiva da Travessa Bonfim, na Riodades, Zona Norte da cidade, a partir de 16 horas, hino oficial que vai embalar a apresentação da agremiação, do Grupo B, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. O samba, de autoria de Vinicius Natal, Mestre Macaco Branco, Hugo Bruno e Juan Brigs, será apresentado em evento, com a participação de convidados.

O evento terá também a apresentação de segmento da Combinados do Amor, com presença dos intérpretes Wagner do Valle e Lena Alves. Tradicional agremiação do bairro do Caramujo, a Combinados completou 90 anos de existência em 2026. Fundada em 20 de outubro de 1936, a azul e branca detém o título de agremiação matriarca de Niterói e é oficialmente reconhecida por pesquisadores como a quinta escola de samba mais antiga em atividade no Brasil.

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A trajetória recente da escola é marcada por superação e representatividade social. No Carnaval de 2020, ao conquistar o retorno ao Grupo Especial (Série A) com o enredo "A Combinado é a feira na Avenida", a agremiação quebrou barreiras. A ascensão foi liderada pela então presidente, Rosane Gracieti. No Carnaval de 2026, escola levou novamente o troféu para o Caramujo, ficando com a terceira colocação na Série Ouro.

O presidente Cláudio Luiz Kaká, o vice- presidente Ricardo Augusto, e o Carnavalesco Daniel Durval | Foto: Divulgação/GRES Combinados do Amor

Para o Carnaval de 2027, azul e branca já planeja um desfile histórico. com o enredo '90 Anos de Tradição e Simpatia' - uma ode à longevidade, à resistência cultural e à rica herança comunitária construída pela escola. O tema é de autoria do carnavalesco Daniel Durval e Ton Barros ( in memoria)."Ficamos na expectativa de uma festa de emoção na avenida" afirmou o presidente Cláudio Luiz Kaká. Filiada à UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói), a Combinado do Amor segue trabalhando na valorização da memória do Samba.