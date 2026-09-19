Hospital Estadual Alberto Torres recebe certificação nacional por desempenho em terapia intensiva

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, recebeu a certificação UTI Top Performer 2026, concedida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e pela Epimed Solutions. A unidade, integrante da rede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), está entre as instituições reconhecidas por indicadores relacionados à qualidade assistencial, segurança do paciente e uso eficiente de recursos no atendimento a pacientes críticos.

Criada em 2016, a certificação reconhece anualmente as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que apresentam desempenho destacado com base em critérios técnicos e assistenciais. Esta é a nona vez que o Heat recebe o reconhecimento.

A avaliação considera indicadores que medem o desempenho das UTIs de acordo com o perfil e a gravidade dos pacientes atendidos. Entre eles estão a Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP), que compara o número de óbitos observados ao número esperado para cada perfil clínico, e a Taxa de Utilização de Recursos Padronizada (TURP), que avalia a adequação do uso dos recursos disponíveis.

Para obter o selo Top Performer, a unidade precisa estar entre as 33% melhores UTIs do país nos dois indicadores. A certificação também exige o cumprimento de critérios relacionados ao volume de internações e à qualidade do registro das informações clínicas.

A divulgação desses indicadores contribui para ampliar a transparência e o monitoramento da qualidade assistencial nas unidades de terapia intensiva do país.