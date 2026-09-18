Escolhas de samba do Rio Carnaval entram na reta final e já somam mais de 2 milhões de visualizações

Toda a temporada de eliminatórias e finais está sendo transmitida ao vivo pela Rio Carnaval TV, no YouTube - Foto: Divulgação/Rio Carnaval

Toda a temporada de eliminatórias e finais está sendo transmitida ao vivo pela Rio Carnaval TV, no YouTube - Foto: Divulgação/Rio Carnaval

Dentro de poucos dias, todas as 12 escolas do Rio Carnaval já terão escolhido os sambas-enredos para o Carnaval 2027. A maratona do fim de semana começa com as finais da Imperatriz Leopoldinense e da União de Maricá, nesta sexta-feira, 18. Já a Unidos do Viradouro, atual campeã, vai definir seu hino no sábado, 19, enquanto a Acadêmicos do Grande Rio fecha o calendário no domingo, 20. Toda a temporada de eliminatórias e finais está sendo transmitida ao vivo pela Rio Carnaval TV, no YouTube, de forma inédita, alcançando mais de 2 milhões de visualizações.

A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e conta com a parceria da Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ). O projeto pioneiro, que estreou com a apresentação do samba do Paraíso do Tuiuti, em julho, democratiza o acesso aos bastidores da preparação para o Carnaval e aproxima o público da rotina das quadras e barracões. Ao fim do processo de escolhas de samba do Grupo Especial, terão sido produzidas mais de 50 lives.

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Apresentadas por sambistas de cada agremiação, as transmissões, além de permitir interações com torcedores, destacam a força das comunidades e a riqueza cultural das escolas que fazem o maior espetáculo da Terra. No ano que vem, os desfiles acontecem entre os dias 7 e 9 de fevereiro, com o Sábado das Campeãs marcado para o dia 13.

Toda a temporada de eliminatórias e finais está sendo transmitida ao vivo pela Rio Carnaval TV, no YouTube | Foto: Divulgação/Rio Carnaval

Relembre os enredos do Grupo Especial para o Carnaval 2027:

União de Maricá - “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”

Beija-Flor de Nilópolis - “Zeneida – O Sopro do Pó de Louro”

Paraíso do Tuiuti - “Ciata: a mãe preta do samba”

Unidos de Vila Isabel - “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”

Mocidade Independente de Padre Miguel - “Latinamente Independente – Nosso norte é o Sul em Remanifesto”

Unidos da Tijuca - “A Cabeça do Santo”

Acadêmicos do Salgueiro - “Laroyê Xica da Silva: A História por trás da História”

Imperatriz Leopoldinense - “A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia”

Portela - “Ao Mestre, com carinho”

Unidos do Viradouro - “Griô”

Acadêmicos do Grande Rio - Sankofa Tabon – “Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”

Estação Primeira de Mangueira - “Oyá Por Nós”