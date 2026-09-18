Mãe de Anthony Garotinho morre aos 94 anos em Campos dos Goytacazes

Garotinho tinha compromissos de campanha previstos para esta sexta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas cancelou a agenda após a morte da mãe - Foto: Reprodução

Garotinho tinha compromissos de campanha previstos para esta sexta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas cancelou a agenda após a morte da mãe - Foto: Reprodução

Samira Matheus, mãe do ex-governador e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos), morreu aos 94 anos na madrugada desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela equipe do político. A causa da morte não foi divulgada.

Garotinho tinha compromissos de campanha previstos para esta sexta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas cancelou a agenda após a morte da mãe. Segundo a assessoria, ele seguirá para Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde serão realizados o velório e o sepultamento.

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Nas redes sociais, o candidato publicou um vídeo com registros ao lado de Samira e prestou uma homenagem à mãe. Na publicação, Garotinho relembrou momentos vividos com ela e falou sobre a relação entre os dois.

A filha de Garotinho, Clarissa Garotinho, também lamentou a morte da avó. Nas redes sociais, ela compartilhou uma fotografia ao lado de Samira e um vídeo antigo em que a idosa aparece tocando teclado.

A morte de Samira ocorre durante o período eleitoral. Garotinho disputa o Governo do Rio pelo Republicanos, mas sua candidatura está sendo questionada na Justiça Eleitoral. Em 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu, por unanimidade, o registro da candidatura. A decisão ainda pode ser contestada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).