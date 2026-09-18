Conheça o samba da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2027

CArlos Júnior faz aestreia no carro de som da escola fcfv - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

CArlos Júnior faz aestreia no carro de som da escola fcfv - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

18 de setembro de 2026 - 16:08

﻿A Acadêmicos de Niterói divulgou o seu samba-enredo para o carnaval de 2027. A obra embalará o enredo “A Rosa do Impossível”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins. Optando pela encomenda, o samba é de autoria dos compositores James Bernardes, Gilsinho da Vila, Rafael Ferreira, Geraldo M. Felicio, Rodrigo Medeiros, Guto Listo, Eliz Oliveira, Leon Azevedo, Dona Madalena, Dr. Marcelo, Marcelinho santos, Caio Sett e Thiago Barbosa.

A obra será interpretada por Carlos Jr, que fará sua estreia como intérprete oficial da escola no carnaval de 2027. O clipe oficial já está disponível no canal da agremiação no youtube: https://youtu.be/06o9QwSmCCA

A escola será a 5ª agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval, dia 05 de fevereiro.

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Compositores: James Bernardes, Gilsinho da Vila, Rafael Ferreira, Geraldo M. Felicio, Rodrigo Medeiros, Guto Listo, Eliz Oliveira, Leon Azevedo, Dona Madalena, Dr. Marcelo, Marcelinho santos, Caio Sett e Thiago Barbosa. No Carnaval de 2027, a Acadêmicos de Niterói terá um novo intérprete: o cantor e compositor Carlos Júnior, autor de grandes sucessos do mundo do samba e do pagode, que começa a enveredar pelo mundo dos desfiles na Marquês de Sapucaí.

Ouça o samba

A luz…acende aquele ventre pela Graça

É emoção de mãe que filho abraça

É colo pra ninar os sonhos teus

Menina de Deus

A cruz… pesada qual o fardo do teu punho

de solidão chorou no Testemunho

Pois só quem ama sabe o que é sofrer

Renuncia divina, da sina de quem pode crer

O milagre bate a porta, deixa entrar

Salve São João Batista, redentor BIS

Só carrega o espinho quem consegue suportar

No inverno do meu peito, desabrocha linda flor

Ó mãe! divina mãe, sagrada mão que levanta quando caio

Acode o teu filho que padece, que o povo canta em prece todo 22 de maio

É chão de África, no nosso chão, contradição

Onde o cais já fez sofrer

Os pretos novos, são seus devotos

Deixa misturar, obáxirê

Akirô Obá, akirô Obá yê

Hosana! Pois nós somos a audácia

Santa Rita de Cássia eu te peço em oração

No azul da procissão, eu me torno invencível

Nessa fé que desconhece o impossível

No azul da procissão, vem meu povo vencedor

Cantar numa só voz em teu louvor

Rogai por nós ó “Santa rosa preferida”

E cicatriza a ferida onde dói REFRÃO

És o amor que floresceu na minha Vida

Abençoada seja Niterói