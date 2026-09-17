MMSG é eleito para o Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

MMSG é eleito para o Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) conquistou um assento no Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS-RJ) para o biênio 2026/2028. A eleição foi realizada na quarta-feira (16), na sede do Conselho, no Rio de Janeiro, e a instituição foi uma das quatro entidades da sociedade civil eleitas para integrar o colegiado.

A participação em espaços de controle social e nos Conselhos Setoriais de Políticas Públicas faz parte da trajetória do MMSG. A entidade, que atua na promoção e garantia de direitos humanos, especialmente de mulheres, crianças e adolescentes, retorna agora ao Conselho Estadual de Assistência Social para contribuir diretamente com o debate e o acompanhamento da política de assistência social no estado.

Reconhecimento da trajetória da instituição

Segundo a gestora do MMSG, Marisa Chaves, a retomada da participação no CEAS representa também o reconhecimento da trajetória da instituição na área da assistência social.

“Ser hoje uma das entidades titulares do Conselho Estadual demonstra o reconhecimento das demais entidades em relação ao nosso trabalho. Temos a possibilidade de contribuir com a formulação e a fiscalização da política de assistência social, fortalecendo a nossa atuação dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, destaca.

A posse dos novos conselheiros estaduais será realizada no dia 5 de outubro, às 13h, no Teatro Alcione Araújo, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro.

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Há 37 anos em defesa dos direitos humanos

Fundado em 1989, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo construiu uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres e pela atuação em rede com diferentes setores da sociedade. Ao longo de 37 anos, o MMSG desenvolveu projetos e ações voltados à prevenção e ao enfrentamento das diversas formas de violência, além da promoção de direitos e do fortalecimento das políticas públicas.

Além de ajuda internacional da ‘Brazil Foundation’ e a Fundação Rare Beauty, o MMSG recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, CEDAE, da Fundação Banco do Brasil e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.

MMSG- Rua Rodrigues da Fonseca, 201 - Zé Garoto/(21) 2606-5003 /(21) 98464-2179