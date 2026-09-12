Ponte Rio-Niterói vai testar novo sistema para monitorar velocidade dos motoristas

Motoristas não serão multados durante o período de testes - Foto: Reprodução/ EcoPonte

Motoristas não serão multados durante o período de testes - Foto: Reprodução/ EcoPonte

Motoristas que trafegam pela Ponte Rio-Niterói passarão por um teste de controle de velocidade média. A experiência, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), será realizada durante 180 dias em um trecho de 9,02 quilômetros da BR-101/RJ, no sentido Norte.

O projeto terá caráter experimental e educativo. Durante os testes, os motoristas não vão receber multas pela velocidade média registrada pelo sistema.

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O trecho monitorado fica entre os quilômetros 323+700 e 332+720 da rodovia. A concessionária responsável pela via também deverá instalar placas para informar os motoristas sobre o funcionamento do sistema.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (11). Durante o projeto, a concessionária terá de enviar relatórios mensais à ANTT, que poderá encerrar, prorrogar ou revogar o teste.