Ponte Rio-Niterói vai testar novo sistema para monitorar velocidade dos motoristas
Experimento autorizado pela ANTT será realizado em um trecho de 9 quilômetros e terá duração de seis meses
Motoristas que trafegam pela Ponte Rio-Niterói passarão por um teste de controle de velocidade média. A experiência, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), será realizada durante 180 dias em um trecho de 9,02 quilômetros da BR-101/RJ, no sentido Norte.
O projeto terá caráter experimental e educativo. Durante os testes, os motoristas não vão receber multas pela velocidade média registrada pelo sistema.
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O trecho monitorado fica entre os quilômetros 323+700 e 332+720 da rodovia. A concessionária responsável pela via também deverá instalar placas para informar os motoristas sobre o funcionamento do sistema.
A autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (11). Durante o projeto, a concessionária terá de enviar relatórios mensais à ANTT, que poderá encerrar, prorrogar ou revogar o teste.