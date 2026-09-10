Conleste Inclusivo reúne dez municípios e transforma experiências locais em agenda regional de inclusão

Conleste Inclusivo reunirá, no dia 17 de setembro, no Caminho Niemeyer, representantes de dez municípios do Leste Fluminense, que juntos somam mais de 2,2 milhões de habitantes - Foto: Divulgação

Conleste Inclusivo reunirá, no dia 17 de setembro, no Caminho Niemeyer, representantes de dez municípios do Leste Fluminense, que juntos somam mais de 2,2 milhões de habitantes - Foto: Divulgação

A inclusão ganha cada vez mais força em Niterói e no Leste Fluminense. Só em 2024, uma rede de instituições da cidade realizou mais de 375 mil atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhou 5.119 pacientes por mês e distribuiu 11.857 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Essa experiência será uma das referências do primeiro Conleste Inclusivo, que reunirá, no dia 17 de setembro, no Caminho Niemeyer, representantes de dez municípios do Leste Fluminense, que juntos somam mais de 2,2 milhões de habitantes.

O encontro nasce com a proposta de transformar experiências locais em políticas regionais de inclusão, aproximando municípios, instituições, especialistas, famílias e pessoas com deficiência em torno de uma agenda comum de saúde, educação, acessibilidade, mobilidade, trabalho e garantia de direitos. A proposta é fortalecer a cooperação regional e ampliar o diálogo entre as cidades a partir de experiências e iniciativas já desenvolvidas nos municípios.

“Queremos que o Conleste Inclusivo seja um grande encontro entre instituições públicas e privadas do território, para identificar quem atua com pessoas com deficiência, conhecer o que está sendo desenvolvido em cada município e entender a realidade dos atendimentos. A partir desse encontro, esperamos ampliar e aprofundar o diálogo institucional, para que novas ações possam ser pensadas de forma conjunta, com a força do desenvolvimento regional”, afirma Marina Esteves, diretora do Conleste Inclusivo.

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O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e a participação da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão e terá programação das 9h às 18h, reunindo debates sobre políticas públicas, espaços dos municípios, capacitação, experiências sensoriais, serviços, esporte, cultura e iniciativas de instituições da sociedade civil.

A abertura da programação terá apresentações da Orquestra Filarmônica do Instituto dos Sonhos e do Grupo de Dança Corpo em Movimento, seguida da abertura institucional com pronunciamento das autoridades. Às 11h, começa o painel sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, desafios e perspectivas, reunindo representantes dos governos federal, estadual e municipais, além de instituições da sociedade civil.

Ao longo do dia, o público poderá circular pelo Espaço Cidades, com participação dos dez municípios, conhecer iniciativas de capacitação e acessar experiências como o espaço sensorial e a Feira de Mães Atípicas, com 17 barracas.

A estrutura também reunirá associações, organizações do terceiro setor, empresas e instituições que atuam em áreas como inclusão, saúde, formação, trabalho, tecnologia assistiva e direitos das pessoas com deficiência. A relação de participantes inclui entidades como Andef, Assist, Fecomércio, CIEE, Instituto dos Sonhos, Instituto Oceano Azul, Voz Atípica e Associação Amigos Deficientes de Itaboraí, entre outras.

À tarde, a programação segue com palestra sobre esporte paralímpico, lançamento dos livros de Carol Reis e Mestre Trinca Ferro, apresentações culturais e atividades esportivas, incluindo capoeira inclusiva. O público também poderá acompanhar atrações musicais, e o encerramento será com brunch sensorial e apresentação de saxofone.

Entre as participantes estará a escritora Carol Reis, mãe de Alana e autora do livro “O Sorriso de Alana: o amor é o caminho que me sustenta”. A partir da experiência da própria família, Carol defende que acessibilidade e inclusão estejam presentes na construção das políticas públicas e no planejamento das cidades.

“A inclusão e a acessibilidade são direitos, não favores. Precisamos que as políticas públicas saiam do campo da teoria e que os municípios estejam preparados para receber todas as pessoas. Como mãe de uma adolescente com paralisia cerebral, não quero ter que fazer uma ‘auditoria’ toda vez que vou conhecer um lugar novo para saber se minha filha poderá estar ali. Os municípios têm que estar preparados para receber minha filha, e não o contrário”, afirma Carol.

Políticas públicas em debate

Entre as presenças previstas no Conleste Inclusivo estão a coordenadora nacional de Articulação e Participação Social do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Priscila Nogueira Araújo; a secretária de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas do Rio de Janeiro, Bianca Pacheco; o presidente do Conleste e prefeito de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda; Charles de Souza, da Comissão Parlamentar da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; e Mabel Neves Arce, da Defensoria Pública. A programação também prevê a participação de representantes dos municípios e de entidades da sociedade civil ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

No painel “Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência: desafios e perspectivas”, marcado para as 11h, participam a coordenadora nacional de Articulação e Participação Social do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Priscila Nogueira Araújo; a secretária de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas do Rio de Janeiro, Bianca Pacheco; o secretário municipal de Guapimirim, Jolden Paixão; Renata Agilai, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Niterói; Marcelo Pacheco, da Associação das Instituições do Terceiro Setor de Niterói; e Ana Paula Araújo, da OAB Itaboraí. A mediação será de Camila Rodrigues, coordenadora de Acessibilidade e Inclusão de Niterói.

SERVIÇO

Conleste Inclusivo

Data: 17 de setembro de 2026

Horário: 9h às 18h

Local: Caminho Niemeyer, Niterói

Programação: debates sobre políticas públicas, Espaço Cidades, capacitação, Feira de Mães Atípicas, espaço sensorial, instituições e serviços, esporte, lançamentos de livros e atrações culturais.