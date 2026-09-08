Acidente entre veículos deixa uma pessoa morta e 15 feridos na BR-393, em Três Rios

O acidente aconteceu no trecho da BR-393 que passa pelo distrito de Bemposta, em Três Rios - Foto: Divulgação

O acidente aconteceu no trecho da BR-393 que passa pelo distrito de Bemposta, em Três Rios - Foto: Divulgação

Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio, um ônibus e uma carreta na BR-393, em Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (8). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal era a condutora de um veículo de passeio.

Entre os 15 feridos, um está em estado grave. A vítima é o motorista do ônibus envolvido na colisão. Os demais feridos tiveram lesões de menor gravidade, conforme os dados preliminares divulgados pela PRF.

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Ao todo, 14 pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Três Rios, enquanto outra vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. As equipes de emergência atuaram no socorro às vítimas após a colisão.

O acidente aconteceu no trecho da BR-393, em Três Rios. Por causa da ocorrência, a rodovia precisou ser totalmente interditada para o atendimento e os trabalhos das equipes no local.

As circunstâncias da colisão e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.