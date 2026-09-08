Planetário de Maricá realiza evento gratuito para observação do eclipse lunar

As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu e outras - Foto: Bernardo Gomes

As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu e outras - Foto: Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá promove entre quinta (27/8) e sexta-feira (28/8) uma programação especial gratuita para a observação do eclipse lunar. O evento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) acontece no Planetário de Maricá, em Itaipuaçu, das 21h às 4h30. Os interessados em participar podem retirar o ingresso online pelo link: https://goo.su/zMVQNh .

A iniciativa reúne telescópios ao público para a observação do céu, além de transmissão ao vivo do fenômeno. A programação conta ainda com atividades temáticas, sessões na cúpula e acesso ao Observatório Móvel do Planetário e ao Laboratório Móvel da Incubadora de Robótica.

Para o presidente do ICTIM, Claudio Gimenez, a iniciativa reforça o compromisso do município com o acesso ao conhecimento e à educação. “O Planetário de Maricá é um espaço de democratização da ciência. Oferecer uma estrutura completa e gratuita, com telescópios e laboratórios móveis, é fazer com que todo morador tenha acesso ao conhecimento e ao lazer de qualidade. Nosso objetivo é ver o espaço cheio de famílias e jovens vivendo essa experiência”, destacou.

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Para facilitar o acesso ao evento, quem desembarcar no Terminal Rodoviário de Itaipuaçu poderá utilizar um ônibus exclusivo do evento, que fará o trajeto direto e gratuito até o Planetário. Além disso, os passageiros podem utilizar diversas linhas regulares dos ônibus Tarifa Zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que deixam próximos ao local.

Serviço: Observação do Eclipse Lunar no Planetário de Maricá

Data: Madrugada de quinta-feira (27/8) para sexta-feira (28/8)

Horário: A partir das 21h

Local: Planetário de Maricá - Rua Elisa Vieira Veras, esquina com a Rua 32, Itaipuaçu

Ingressos: Retirada antecipada pelo link (https://goo.su/zMVQNh)

Como chegar: Ônibus exclusivo saindo do Terminal Rodoviário de Itaipuaçu ou pelas linhas regulares do Tarifa Zero (E30B, E34, E35, E37 e E28)