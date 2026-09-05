Mulheres Mil: Rio de Janeiro terá 245 vagas de qualificação profissional

As oportunidades são voltadas à educação profissional e tecnológica (EPT) - Foto: Divulgação

As oportunidades são voltadas à educação profissional e tecnológica (EPT) - Foto: Divulgação

Com início previsto para setembro de 2026, o programa Mulheres Mil oferta 245 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são voltadas à educação profissional e tecnológica (EPT) e visam promover a inclusão produtiva e a autonomia das mulheres na região.

No estado, as vagas estão distribuídas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), todos na modalidade presencial, ofertados pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), Colégio Pedro II (CPII) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ):

Assistente Escolar (carga horária de 200 horas): ofertado pelo IFF em Campos dos Goytacazes (25 vagas).

Camareira em Meios De Hospedagem (carga horária de 240 horas): ofertado pelo CPII no Rio de Janeiro (33 vagas).

Cuidador De Idoso: ofertado pela UFRRJ em Seropédica (157 vagas - 200h).

Maquiador (carga horária de 160 horas): ofertado pelo CPII no Rio de Janeiro (30 vagas).

Como se inscrever – Para conferir o detalhamento das oportunidades, os requisitos de participação e o processo seletivo, as candidatas devem acessar o Painel de Oportunidades do Pronatec e selecionar o filtro “Mulheres Mil”. Em seguida, precisam escolher o estado e o mês "Setembro". As inscrições e a consulta aos editais de ingresso também podem ser realizadas diretamente junto às instituições de ensino ou em seus respectivos canais oficiais.

Mulheres Mil – O programa Mulheres Mil atende mulheres maiores de 16 anos em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência, com baixa ou nenhuma escolaridade e é fomentado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

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