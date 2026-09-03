Curso de Almoxarife transforma vidas na Biblioteca A Casa Amarela

Aulas vão ser ministradas de segunda a sexta, das 13h às 17h - Foto: Divulgação/ Márcio Leandro

Aulas vão ser ministradas de segunda a sexta, das 13h às 17h - Foto: Divulgação/ Márcio Leandro

Vinte vidas. Vinte alunos. Vinte candidatos em busca de uma oportunidade de melhoria de vida. De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, eles se encontram na Biblioteca A Casa Amarela, em Ricardo de Albuquerque, para aprender uma nova profissão e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho por meio do curso de Almoxarife.

Iniciada em 23 de agosto, a formação tem duração de três meses e é realizada com apoio da Firjan. Mais do que ensinar técnicas e conhecimentos específicos da área de almoxarifado, o curso representa, para cada um dos 20 participantes, a possibilidade de construir novos caminhos profissionais e pessoais.

Leia também: Cozinha solidária: Mulheres da Parada oferecem refeições gratuitas saudáveis em São Gonçalo

VLT Carioca terá operação especial no feriado de 7 de Setembro

Entre essas histórias está a de Sandra Cardoso dos Santos Gonçalves, 54 anos, que encontrou na Biblioteca A Casa Amarela um espaço de acolhimento e transformação. Depois de viver durante 15 anos em uma relação marcada pela violência doméstica e pelo isolamento, ela passou a enxergar na instituição uma oportunidade de reconstruir sua vida.

Sandra está em seu terceiro curso na biblioteca. Antes da atual formação, já havia feito o curso de Cuidadora de Idosos. Hoje, voltou à sala de aula em busca de novos conhecimentos e, principalmente, de mais autonomia.

“Fui vítima de violência doméstica por 15 anos e vivi esse tempo todo em cárcere privado. Minha filha, hoje com 11 anos, sofreu esse tempo todo calada. Estudar aqui nos cursos promovidos pela Casa Amarela é um grito de liberdade que eu dou, feliz da vida. Ela me deu suporte, inclusive com acompanhamento psicológico não só para mim, mas para minha filha também”, conta Sandra.

Atualmente, Sandra vive com a filha e conta com a aposentadoria da própria mãe, avó da menina, como importante suporte financeiro da família. Na Casa Amarela, encontrou também atividades que passaram a fazer parte de sua rotina. A filha participa de jiu-jítsu e jogos eletrônicos, enquanto Sandra pratica zumba e dança de salão.

“Sou outra pessoa desde que a Biblioteca A Casa Amarela passou a fazer parte da minha vida. Se não fosse o espaço, eu nem sei o que seria de mim”.

Morador de Ricardo de Albuquerque, Neemias Maciel Cunha, 29 anos, é autônomo e decidiu fazer o curso de Almoxarife com um objetivo claro: conquistar uma profissão e ampliar suas perspectivas de vida.

Há seis meses, ele também recebe, junto com a mãe, refeições da Cozinha Comunitária. Segundo Neemias, inicialmente era atendido como usuário extra e, posteriormente, passou a ser cadastrado, o que facilitou o acesso às refeições.

“Comecei a ser classificado como extra até passar a ser cadastrado. Isso facilita porque não preciso enfrentar fila, basta fornecer o CPF para receber a quentinha. Já o curso de Almoxarife foi exatamente para ter uma profissão e ter uma perspectiva de vida”.

Aos 36 anos, Clarissa Marques da Silva Bezerra de Souza também viu no curso de Almoxarife uma oportunidade de crescimento profissional. Para ela, a Casa Amarela merece reconhecimento por aliar qualificação, inclusão e atenção às necessidades humanas.

“A Casa Amarela merece todo reconhecimento por pensar no lado humano e na inclusão do aluno no mercado de trabalho”, afirma.

Há quatro meses, Clarissa também é atendida pela cozinha comunitária. Para ela, o serviço tem um alcance que vai além das pessoas de baixa renda.

“A cozinha comunitária ajuda muitas pessoas, não apenas as de baixa renda, mas também quem mora nas ruas do bairro e adjacências”.

Pela primeira vez ministrando um curso na Biblioteca A Casa Amarela, o professor Paulo Roberto de Souza, 59 anos, destaca a importância da parceria com a Firjan e da oferta de qualificação profissional dentro da própria comunidade.

“A Firjan é uma instituição que se preocupa muito com a vida profissional das pessoas. Quando alguma empresa necessita de mão de obra qualificada, nos procura para que essa demanda seja atendida. No caso da Biblioteca A Casa Amarela, em Ricardo de Albuquerque, existe uma carência no mercado por profissionais de almoxarifado. Por isso, estamos aqui ministrando o curso, que é fruto da parceria entre a Firjan e a Biblioteca A Casa Amarela”.

Para Paulo, levar a formação para dentro da comunidade aproxima os moradores de uma oportunidade concreta de qualificação e pode facilitar o acesso a novas possibilidades profissionais.

"É uma parceria que vem dando certo", diz otimista.

Para Pedro do Livro, idealizador da Biblioteca A Casa Amarela, o trabalho desenvolvido no espaço representa justamente esse compromisso com as pessoas.

"As histórias de Sandra, Neemias e Clarissa mostram que os 20 alunos do curso de Almoxarife não chegam à sala de aula apenas em busca de um certificado. Cada um carrega sua própria história, seus desafios e seus planos para o futuro. Durante três meses, eles terão na Biblioteca A Casa Amarela um espaço para aprender uma profissão, ampliar conhecimentos e, quem sabe, transformar uma oportunidade em um novo capítulo de suas vidas", finalizou.

Serviço

Curso: Almoxarife

Local: Biblioteca A Casa Amarela

Unidade: Ricardo de Albuquerque

Início: 23 de agosto

Duração: três meses

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 13h às 17h

Número de alunos: 20

Apoio: Firjan