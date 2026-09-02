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Programa Cultura Presente nos Territórios disponibiliza mais de 260 oficinas artísticas gratuitas em todo o Estado do Rio

São cursos em áreas como música, dança, teatro e artesanato em mais de 50 polos de atendimento

relogio min de leitura | Redação
São presenciais as aulas de violão, teatro, ballet, capoeira, percussão, pintura, audiovisual e contação de histórias
São presenciais as aulas de violão, teatro, ballet, capoeira, percussão, pintura, audiovisual e contação de histórias -

O Programa Cultura Presente nos Territórios, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, abriu inscrições para mais de 260 oficinas artísticas e culturais gratuitas. O projeto conta com mais de 50 Centros de Referência da Cultura de Território (CRCTs) em funcionamento em diversos municípios. São disponibilizadas cerca de 90 modalidades divididas entre os eixos de Artes Integradas, Artesanato, Cultura Popular e Tradicional, e Economia Criativa.

São presenciais as aulas de violão, teatro, ballet, capoeira, percussão, pintura, audiovisual e contação de histórias, com cronogramas e cargas horárias adaptados à realidade de cada localidade.

Para consultar a lista de cursos disponíveis, os endereços completos das unidades de atendimento e os canais de contato de cada município, os interessados devem acessar a seção de localização no site oficial do Programa Cultura Presente nos Territórios (https://culturaeterritoriorj.org/onde-estamos/).

Inicialmente a plataforma centraliza as informações de funcionamento em polos como Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Nova Friburgo e São João da Barra, permitindo que o morador identifique o núcleo mais próximo de sua residência.

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Tags:

Centros de Referência cultura popular Cultura Presente Cursos gratuitos economia criativa Oficinas Artísticas

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