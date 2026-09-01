Escolas do Rio Carnaval dão início às finais de sambas para 2027, com alcance nacional inédito

A final na Unidos do Viradouro está marcada para o próximo dia 19 - Foto: Divulgação

A final na Unidos do Viradouro está marcada para o próximo dia 19 - Foto: Divulgação

Daqui a 20 dias, todas as 12 escolas de samba do Rio Carnaval já vão ter definido os sambas-enredo para 2027. Começa neste fim de semana a fase final das disputas organizadas anualmente nas quadras do Grupo Especial: Portela, Mangueira e Mocidade ficam responsáveis pela largada – confira o calendário completo abaixo. Nesta temporada, uma novidade: todo o circuito de eventos será transmitido ao vivo, com alcance inédito para todo o Brasil via YouTube.

O movimento tornou-se possível graças à Rio Carnaval TV, que desde agosto vem acompanhando, ao vivo, todas as etapas dos concursos de samba das agremiações. Das 70 transmissões programadas para o período, mais de um terço já foi ao ar, somando 1,1 milhão de visualizações.

É a primeira vez que a íntegra das disputas chega a casa de milhares de brasileiros simultaneamente. As finais, antes transmitidas de maneira avulsa por parte das escolas, também estão sendo projetadas de forma pioneira. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), com produção parceira da Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ).

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“É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país. As escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais”, diz Gabriel David, presidente da Liesa.

O projeto, conforme afirma Gabriel, democratiza o acesso aos bastidores da preparação para a folia e aproxima o público da rotina das quadras e barracões. A mudança é notável desde a estreia, com a apresentação do samba-enredo do Paraíso do Tuiuti. A seis meses dos desfiles, o evento ultrapassou as 53 mil visualizações.

Apresentadas por sambistas de cada agremiação, as transmissões permitem interações múltiplas dos torcedores – forma-se, assim, uma comunidade cada vez mais viva em torno do espetáculo.

Oyá, Monarco e América Latina

Na noite desta sexta, 4, a Portela abre os trabalhos na quadra em Madureira, na Zona Norte do Rio. A escola busca um samba para homenagear seu baluarte Monarco.

Sábado, 5, inclui dose dupla. Será a vez de Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel definirem a trilha sonora dos enredos sobre o orixá Oyá, no caso da verde e rosa, e a latinidade, para a verde e branco.

A sequência de finais prossegue na semana seguinte, com Beija-Flor (10 de setembro), Vila Isabel (11), Salgueiro e Unidos da Tijuca (12).

Confira a agenda:

Portela – Sexta-feira, 04/09

Mangueira e Mocidade – Sábado, 05/09

Beija-Flor – Quinta-feira, 10/09

Vila Isabel – Sexta-feira,11/09

Salgueiro e Unidos da Tijuca – Sábado, 12/09

Imperatriz e Maricá – Sexta-feira, 18/09

Viradouro – Sábado, 19/09

Grande Rio – Domingo, 20/09