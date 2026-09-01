Casas da Juventude de Maricá realizam oficinas diversas e ainda há dezenas de vagas abertas

As inscrições são presenciais e permanecem abertas até o preenchimento de todas as vagas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

As inscrições são presenciais e permanecem abertas até o preenchimento de todas as vagas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para uma série de cursos nas Casas da Juventude da cidade. Do e-sports ao ensino de idiomas, passando pelas danças e por outras práticas, são dezenas de vagas abertas. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Juventude e Participação Popular, capacita jovens de 15 a 29 anos, ampliando o acesso a atividades variadas e à formação profissional para o mercado de trabalho.

Somente em Itaipuaçu, ainda há 65 vagas abertas para os cursos de Streaming, Treinador de e-sports, Introdução aos esportes eletrônicos, IOT e E-sport e inteligência artificial. Em Inoã, por enquanto, só há vagas para os aulões, mas as Casas de Ponta Negra e do Centro ainda estão com inscrições abertas para cursos como Skate, Espanhol, Karatê e Fotografia. São 56 vagas disponíveis em Ponta Negra e 60 no Centro.

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“Oferecer uma grade ampla e diversificada de formações é fundamental para conectar nossos jovens às reais oportunidades do mercado de trabalho. A Casa da Juventude garante acesso gratuito a ferramentas modernas e do dia a dia, permitindo que eles desenvolvam novas habilidades, descubram novos talentos e construam seus próprios caminhos profissionais”, destacou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

Oficina de Filmagem e edição é destaque no Polo Centro

O curso de Filmagem e Edição da Casa da Juventude Centro teve alta procura. Os alunos aprendem técnicas de operação de câmera, linguagem audiovisual, narrativa e edição digital. Matheus Sousa Dafi, professor do curso, ressaltou a relevância desse conhecimento para a economia hoje. “O audiovisual está em todos os lugares, todo negócio hoje precisa criar conteúdo. Toda empresa precisa se comunicar e se posicionar. Trazer isso para os jovens é permitir que eles estejam bem colocados no mercado de trabalho”, declarou.

Segundo Guilherme do Nascimento, que estuda Filmagem e edição e Produção musical, o que se aprende na Casa abre portas para a atuação profissional. “Daqui você leva um conhecimento que já pode ser aplicado profissionalmente. Você já pode enviar um currículo para alguma empresa ou começar um projeto pessoal com as habilidades de filmagem e de edição de vídeo”, comentou.

Como participar

As inscrições são presenciais e permanecem abertas até o preenchimento de todas as vagas. Para conferir a disponibilidade em outros cursos ou se informar sobre os próximos ciclos de inscrição, os interessados devem acompanhar as redes sociais oficiais da Secretaria (@juventudemarica) ou comparecer ao polo mais próximo.

Endereços

Casa da Juventude Polo Ponta Negra: Rua Treze, lote 13, quadra 3, Ponta Negra

Casa da Juventude Polo Centro: Rua Prefeito Joaquim Mendes, no 611, Araçatiba

Casa da Juventude Polo Itaipuaçu: Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida 1), lote 05, quadra 11, Barroco

Casa da Juventude Polo Inoã: Rua oito, quadra 10, lote 03 e 04, Bosque Fundo, Inoã