Forças Armadas realizam desfile de 7 de Setembro na Avenida Presidente Vargas, no Rio

As Forças Armadas realizam o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (7). A cerimônia acontece em frente ao Palácio Duque de Caxias a partir das 8h15 com encerramento previsto para às 11h30.

O desfile marca os 204 anos da Independência do Brasil e reúne militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, além de representantes de órgãos de segurança pública, estudantes e instituições civis. Para a realização do evento, será implantado um esquema especial de trânsito na região central, com fechamento de vias previsto até as 3h de segunda-feira.

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O período serve para a montagem do dispositivo de segurança e para a organização da cerimônia. As interdições, os desvios e as restrições de circulação serão detalhados posteriormente pelos órgãos municipais responsáveis.

A programação oficial começa com a revista da tropa, das 8h15 às 8h45. Às 8h55 são prestadas as honras militares à mais alta autoridade presente na tribuna. Entre 9h e 9h25 ocorre a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, o acendimento da pira, o canto do Hino da Independência e a Salva de Gala. O desfile propriamente dito tem início às 9h30.

Também participam da cerimônia integrantes das forças auxiliares e de outras instituições convidadas. O público poderá acompanhar a passagem de tropas a pé, viaturas militares, motocicletas e cavalaria.

O uso de drones está terminantemente proibido em todo o espaço aéreo da área de concentração e de realização do desfile.

Serviço

Evento: Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Data: 7 de setembro de 2026 (segunda-feira)

Local: Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias, Centro, Rio de Janeiro

Início do Desfile Cívico-Militar: 9h30