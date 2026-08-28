Mês do Cliente: Águas do Rio oferece até 60% de desconto e condições especiais de parcelamento para regularização de dívidas

O cliente pode realizar a negociação sem sair de casa, por meio do telefone 0800 195 0 195, canal gratuito que funciona 24 horas por dia para ligações e mensagens via WhatsApp - Foto: Divulgação

O cliente pode realizar a negociação sem sair de casa, por meio do telefone 0800 195 0 195, canal gratuito que funciona 24 horas por dia para ligações e mensagens via WhatsApp - Foto: Divulgação

Para celebrar o Mês do Cliente, a Águas do Rio lança uma campanha especial de negociação durante todos os dias de setembro. A iniciativa garante descontos de até 60% e condições facilitadas de parcelamento para que os clientes possam regularizar débitos e manter as contas em dia, com propostas adequadas à realidade financeira de cada família.

O acesso às condições exclusivas é rápido e fácil. O cliente pode realizar a negociação sem sair de casa, por meio do telefone 0800 195 0 195, canal gratuito que funciona 24 horas por dia para ligações e mensagens via WhatsApp. Aqueles que preferirem o atendimento presencial também podem buscar as lojas físicas ou as ações comerciais itinerantes da empresa, que levam os serviços para mais perto da população.

Para o gerente Comercial da Águas do Rio, Luiz Hennes, a campanha reforça o compromisso da empresa em facilitar a rotina dos clientes.

“A nossa ideia é estar cada vez mais perto, entender cada situação e oferecer caminhos para que a regularização aconteça de forma simples e responsável. É uma oportunidade para viabilizarmos alternativas que realmente ajudem as famílias a organizarem seus orçamentos", destaca.

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Serviço

Campanha Mês do Cliente

Quando: Durante todo o mês de setembro.

Como: As negociações podem ser feitas pelo 0800 195 0 195 (ligações gratuitas e WhatsApp) ou presencialmente.

Lojas: A relação completa das lojas físicas e dos pontos de atendimento está disponível no site: https://aguasdorio.com.br/contato/.