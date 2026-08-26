Inmet coloca 93 cidades do RJ em alerta amarelo sobre tempestade e possível queda de granizo

A cidade de São Gonçalo é uma das regiões em alerta amarelo - Foto: Divulgação/Arquivo OSG

A cidade de São Gonçalo é uma das regiões em alerta amarelo - Foto: Divulgação/Arquivo OSG

O alerta amarelo de tempestade, de nível de severidade perigo potencial, foi emitido para 93 cidades do Rio de Janeiro, pelo Instituto Nacional de Meterologia (Inmet). O alerta tem validade das 8h50 até às 23h59 desta quarta-feira (26).

De acordo com o comunicado, há probabilidade de queda de granizo, além de 20 a 30 mm/h, ou 50 mm/dia, e também ventos intensos de 40 a 60 km/h. Contudo, risco de corte de energia elétrica, plantações danificadas, alagamentos, descargas elétricas e queda de árvores, são baixos.

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As principais regiões do estado afetadas são: Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas - no caso as Baixadas Litorâneas/ Região dos Lagos - Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Região Serrana e Norte Fluminense.

Confira a lista completa de cidades que estão em alerta amarelo

Angra dos Reis

Aperibé

Araruama

Areal

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Bom Jardim

Bom Jesus do Itabapoana

Cabo Frio

Cachoeiras de Macacu

Cambuci

Campos dos Goytacazes

Cantagalo

Carapebus

Cardoso Moreira

Carmo

Casimiro de Abreu

Comendador Levy Gasparian

Conceição de Macabu

Cordeiro

Duas Barras

Duque de Caxias

Engenheiro Paulo de Frontin

Guapimirim

Iguaba Grande

Itaboraí

Itaguaí

Italva

Itaocara

Itaperuna

Itatiaia

Japeri

Laje do Muriaé

Macaé

Macuco

Magé

Mangaratiba

Maricá

Mendes

Mesquita

Miguel Pereira

Miracema

Natividade

Nilópolis

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraíba do Sul

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Porto Real

Quatis

Queimados

Quissamã

Resende

Rio Bonito

Rio Claro

Rio das Flores

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Santa Maria Madalena

Santo Antônio de Pádua

São Fidélis

São Francisco de Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

São José de Ubá

São José do Vale do Rio Preto

São Pedro da Aldeia

São Sebastião do Alto

Sapucaia

Saquarema

Seropédica

Silva Jardim

Sumidouro

Tanguá

Teresópolis

Trajano de Moraes

Três Rios

Valença

Varjão de Minas

Varre-Sai

Vassouras

Volta Redonda

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).