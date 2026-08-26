Inmet coloca 93 cidades do RJ em alerta amarelo sobre tempestade e possível queda de granizo
O alerta tem validade das 8h50 até às 23h59 desta quarta-feira (26)
O alerta amarelo de tempestade, de nível de severidade perigo potencial, foi emitido para 93 cidades do Rio de Janeiro, pelo Instituto Nacional de Meterologia (Inmet). O alerta tem validade das 8h50 até às 23h59 desta quarta-feira (26).
De acordo com o comunicado, há probabilidade de queda de granizo, além de 20 a 30 mm/h, ou 50 mm/dia, e também ventos intensos de 40 a 60 km/h. Contudo, risco de corte de energia elétrica, plantações danificadas, alagamentos, descargas elétricas e queda de árvores, são baixos.
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As principais regiões do estado afetadas são: Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas - no caso as Baixadas Litorâneas/ Região dos Lagos - Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Região Serrana e Norte Fluminense.
Confira a lista completa de cidades que estão em alerta amarelo
Angra dos Reis
Aperibé
Araruama
Areal
Armação dos Búzios
Arraial do Cabo
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo
Bom Jardim
Bom Jesus do Itabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Campos dos Goytacazes
Cantagalo
Carapebus
Cardoso Moreira
Carmo
Casimiro de Abreu
Comendador Levy Gasparian
Conceição de Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duque de Caxias
Engenheiro Paulo de Frontin
Guapimirim
Iguaba Grande
Itaboraí
Itaguaí
Italva
Itaocara
Itaperuna
Itatiaia
Japeri
Laje do Muriaé
Macaé
Macuco
Magé
Mangaratiba
Maricá
Mendes
Mesquita
Miguel Pereira
Miracema
Natividade
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraíba do Sul
Paraty
Paty do Alferes
Petrópolis
Pinheiral
Piraí
Porciúncula
Porto Real
Quatis
Queimados
Quissamã
Resende
Rio Bonito
Rio Claro
Rio das Flores
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena
Santo Antônio de Pádua
São Fidélis
São Francisco de Itabapoana
São Gonçalo
São João da Barra
São João de Meriti
São José de Ubá
São José do Vale do Rio Preto
São Pedro da Aldeia
São Sebastião do Alto
Sapucaia
Saquarema
Seropédica
Silva Jardim
Sumidouro
Tanguá
Teresópolis
Trajano de Moraes
Três Rios
Valença
Varjão de Minas
Varre-Sai
Vassouras
Volta Redonda
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).