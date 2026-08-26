Feijoada Beneficente do projeto social 'Sempre Criança' acontece neste sábado em Niterói

A feijoada é uma das principais ações de arrecadação de recursos do Sempre Criança e toda a renda do evento será destinada à realização da 25ª Festa de Natal da instituição - Foto: Divulgação

A feijoada é uma das principais ações de arrecadação de recursos do Sempre Criança e toda a renda do evento será destinada à realização da 25ª Festa de Natal da instituição - Foto: Divulgação

Quem ainda não garantiu presença pode aproveitar os últimos dias para participar da 14ª Feijoada Beneficente do projeto social Sempre Criança, que acontece neste sábado, 29 de agosto, no salão principal do Praia Clube São Francisco, em Niterói. Ainda há ingressos à venda, no valor de R$ 80, pelo WhatsApp (21) 99572-0162.

A feijoada é uma das principais ações de arrecadação de recursos do Sempre Criança e toda a renda do evento será destinada à realização da 25ª Festa de Natal da instituição, marcada para os dias 28 e 29 de novembro. A iniciativa beneficiará mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social, proporcionando alimentação, presentes, recreação e momentos de alegria.

Além de contribuir para uma importante causa social, o público terá uma programação especial. O cardápio contará com a tradicional feijoada preparada pela Casa Fragni e uma opção vegana elaborada pela chef Maristella Sodré. A programação musical terá apresentações de Isadora Marins e Ivanzinho.

O evento também contará com espaço kids gratuito, promovido pela Criadeiria Criativa, sorteio de brindes e uma rifa com prêmios especiais. Sobremesas e bebidas serão vendidas à parte, com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão.

Com 14 edições realizadas, a Feijoada Beneficente já se tornou uma tradição no calendário do Sempre Criança e reúne, a cada ano, voluntários, parceiros e moradores de Niterói em torno da solidariedade. O Sempre Criança é uma organização social que atua desde 2002, em Niterói, promovendo o voluntariado e a cultura da doação em benefício de instituições que atendem crianças e adolescentes. Ao longo de sua trajetória, a entidade já mobilizou milhares de voluntários e impactou a vida de milhares de crianças por meio de campanhas, ações solidárias e projetos sociais.

Serviço:

14ª Feijoada Beneficente do Sempre Criança

Data: 29 de agosto

Local: Salão Principal do Praia Clube São Francisco – Niterói

Ingressos: R$ 80 – ainda à venda

Reservas: WhatsApp (21) 99572-0162