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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

relogio min de leitura | Agência Brasil
Apostas podem ser feitas até às 20h
Apostas podem ser feitas até às 20h -

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (25) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As seis dezenas do concurso 3.049 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (25) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50 e um apostador de Blumenau (SC) ganhou o prêmio de R$ 57,2 milhões.

Tags:

Apostas caixa econômica loteria Mega Sena premio Sorteio

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