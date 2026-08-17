Autoridades confirmam a identidade de vítimas do acidente em Petrópolis

A identidade das outras quatro vítimas ainda não foram divulgadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/CBMERJ

A identidade das outras quatro vítimas ainda não foram divulgadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/CBMERJ

A Polícia Civil confirmou a identidade de oito dos dez passageiros que morreram no acidente de ônibus que aconteceu na BR-040, no trecho de descida da Serra de Petrópolis (RJ), durante a madrugada do último domingo (16). Dentre os nomes divulgados, foi identificada uma grávida e uma menina de sete anos.

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As vítimas identificadas são:

Jhennifer Ferreira Carvalho, de 33 anos;

Lavinia Eduarda Souza Dias, de 7 anos;

Luciana Ferreira Cavalho, de 53 anos;

Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, de 19 anos;

Keyla Perucci da Silva, de 35 anos;

Priscilla de Souza Braz, de 33 anos;

Natália Fimiano de Barros, de 34 anos;

Dayanna de Lima Viana, de 36.



A identidade das outras duas vítimas não foram divulgadas pela Polícia Civil até o momento dessa publicação.

A décima vítima não faleceu no local do acidente, ela chegou a ser socorrida e dar entrada no hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo informações divulgadas pela polícia, o corpo, que ainda não identificado, foi encaminhado até o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Nova Iguaçu.

A vítima que estava grávida faleceu no local

Ketelyn Poliana Alves Oliveira Sales, de 19 anos, grávida de quatro meses, foi uma das vítimas fatais do acidente. Ela estava viajando com o marido, Gabriel Bernardes. Ele foi um dos sobreviventes da fatalidade. Ao ser questionado por veículos de imprensa que estavam no local, Gabriel informou que o motorista estava dirigindo em alta velocidade e que ficou apreensivo antes da colisão.

Ketelyn faleceu no acidente e acabou perdendo o bebê nesta fatalidade | Foto: Reprodução/Rede Social

“Eu estava no segundo andar do ônibus. Ele estava em alta velocidade, passando correndo pelas curvas. Fiquei com medo! Algumas passageiras pediram para parar o ônibus. Mas aí ele perdeu o controle do veículo", contou o marido da vítima.

Gabriel Bernardes sofreu ferimentos leves e permaneceu no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC), localizado no bairro Corrêas, em Petrópolis, para acompanhar a liberação do corpo de sua esposa Ketelyn, que também perdeu o bebê no acidente.

A Polícia Civil está investigando as causas do acidente e verificando se a versão contada por Gabriel e outros sobreviventes pode ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão.

O acidente

10 pessoas morreram após um ônibus tombar na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 91 da BR-040, na descida da serra, no sentido Rio de Janeiro.

O ônibus, da empresa Estrela Guia Turismo, levava 49 pessoas e havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na região de Caxambu, próximo ao Sítio Flor da Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate e mobilizou equipes de quatro quartéis.

Inicialmente, os bombeiros contabilizaram o atendimento a 49 pessoas. Oito delas foram encontradas sem vida no local. Entre as vítimas fatais estão mulheres e uma criança. Uma das pessoas feridas morreu posteriormente a caminho do hospital e outra faleceu após dar entrada na emergência mais próxima.

O motorista do ônibus sobreviveu ao acidente, mas ficou ferido.