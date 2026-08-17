Mulher morre ao ser atingida por roda de BRT

Roda do ônibus do BRT atinge e mata uma mulher - Foto: Reprodução - TV Globo

Roda do ônibus do BRT atinge e mata uma mulher - Foto: Reprodução - TV Globo

A roda que desprendeu de um ônibus do BRT atingiu e matou uma mulher no Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, neste domingo (16). A Mobi Rio prestou condolências.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. A empresa pública municipal publicou uma nota de pesar e lamentou a morte.

Leia também:

TRE-RJ altera 268 locais de votação para as Eleições 2026; confira o seu local de votação



Termina na quinta-feira (20) prazo para solicitação de voto em trânsito



Testemunhas contaram que a mulher desembarcava de uma moto, na Rua Cândido Benício, no momento em que foi atingida. Ela desmaiou por causa do impacto.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Mesmo com o atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.