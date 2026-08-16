Chuva só no fim de semana? Veja como fica o clima nos próximos dias

Os próximos dias serão marcados por temperaturas um pouco mais elevadas, mas sem chance de chuva para Niterói e São Gonçalo. A previsão do Climatempo informa que na próxima sexta-feira (21) pode haver ventos com 50 km/h ou mais.

Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói:

São Gonçalo

Domingo (16): O último dia do final de semana será de sol, com muitas nuvens à tarde. No período da noite, a nebulosidade diminui. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 26ºC, mas sem chance de chuva.

Segunda-feira (17): Na segunda o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 26ºC. Sem chance de chuva.

Terça-feira (18): O dia será ensolarado, com nevoeiro apenas ao amanhecer. Durante a noite o céu estará limpo. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC.

Quarta-feira (19): O dia será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Durante a noite o céu estará limpo. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 29ºC.

Quinta-feira (20): Haverá Sol durante o dia e aumento de nuvens a partir da tarde. A temperatura mínima será de 19º C e a máxima de 28ºC. Sem chance de chuva.

Sexta-feira (21): Haverá Sol durante o dia, sem nuvens no céu, mas com aumento de nebulosidade no período da noite. A temperatura mínima será de 19º C e a máxima de 30ºC, mas sem chance de chuva. O que chama a atenção, é que há um sinal de alerta para esse dia indicando “períodos de ventos fortes para a cidade de São Gonçalo, com valores iguais ou superiores a 50 km/h”

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Niterói

Domingo (16): O último dia do final de semana será de sol, com muitas nuvens à tarde. No período da noite, a nebulosidade ainda perdura. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 25ºC, mas sem chance de chuva.

Segunda-feira (17): Na segunda o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 27ºC. Sem chance de chuva.

Terça-feira (18): O dia será ensolarado, com nevoeiro apenas ao amanhecer. Durante a noite o céu estará limpo. A temperatura mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC.

Quarta-feira (19): O dia será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, mas com algumas nuvens à tarde. Durante a noite o céu estará limpo. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 28ºC.

Quinta-feira (20): Haverá Sol durante o dia e aumento de nuvens a partir da tarde. A temperatura mínima será de 20º C e a máxima de 27ºC. Sem chance de chuva.

Sexta-feira (21): Haverá Sol durante o dia, sem nuvens no céu. Muitas nuvens no período da noite. A temperatura mínima será de 20º C e a máxima de 27ºC, mas sem chance de chuva. O que chama a atenção, é que há um sinal de alerta para esse dia indicando “períodos de ventos fortes para a cidade de Niterói, com valores iguais ou superiores a 50 km/h”