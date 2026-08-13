Morre o cantor gospel Marquinhos Menezes após luta contra câncer em Niterói

O pastor e cantor gospel Marquinhos Menezes, de 56 anos, faleceu nesta quinta-feira (13), após lutar contra um câncer no estômago. Ligado à Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), ele estava internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) e teve a morte confirmada pela esposa, a pastora e cantora Lilian Azevedo.

Marquinhos recebeu o diagnóstico da doença em 2024 e, naquele mesmo ano, passou por uma cirurgia para retirada do estômago. Em 2025, iniciou sessões de quimioterapia. Posteriormente, o câncer voltou a se manifestar, com uma metástase em uma região próxima aos rins.

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Nas últimas semanas, o quadro de saúde do pastor se agravou. Em 6 de agosto, Lilian publicou um vídeo nas redes sociais relatando que o pastor estava recebendo cuidados paliativos e pedindo orações pelo marido.

A esposa também comunicou a morte pelas redes sociais. Na publicação, Lilian falou sobre a forma como Marquinhos enfrentou o tratamento e compartilhou uma mensagem de fé.

Marquinhos Menezes foi ordenado pastor em 2013 e passou a liderar a ADVEC em Itaboraí. Desde 2020, estava à frente da unidade de Niterói.

Durante a internação, integrantes da ADVEC Niterói realizaram vigílias em frente à unidade hospitalar, com momentos de oração e louvor. Após a morte, a igreja publicou uma homenagem e destacou a dedicação do pastor ao ministério e à comunidade religiosa.

Além da atuação pastoral, Marquinhos teve carreira na música gospel. Começou a participar de atividades musicais na igreja ainda na infância e integrou as bandas Rhema e Rhema Jireh. Também trabalhou em projetos com artistas como Eyshila, Cassiane e Fernanda Brum.

Ao lado de Lilian Azevedo, desenvolveu trabalhos musicais e lançou projetos voltados ao público cristão, entre eles o álbum Profetas Adoradores. Marquinhos também desenvolveu o projeto “Doses de Ânimo”, no qual compartilhava mensagens de fé e encorajamento.

O velório de Marquinhos Menezes está marcado para esta sexta-feira (14), às 11h, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Um culto fúnebre está previsto para ocorrer às 12h.

Marquinhos deixa a esposa, Lilian Azevedo, e a filha do casal, Sophia.