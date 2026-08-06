Flávio Bolsonaro diz que teve duas filhas para cuidarem dele na velhice

Flávio é pai de duas adolescentes, de 14 e 12 anos - Foto: Reprodução

Flávio é pai de duas adolescentes, de 14 e 12 anos - Foto: Reprodução

O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta quarta-feira (5) que teve duas filhas para cuidarem dele na velhice.

A declaração ocorreu durante o evento de anúncio do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice em sua chapa para as eleições deste ano.

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"Muitas vezes, na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz duas filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim, porque as mulheres são assim: são família, são coração, são sentimento, são sensibilidade", disse.

Flávio é pai de duas adolescentes, de 14 e 12 anos, fruto do casamento com a dentista Fernanda Bolsonaro.

O pré-candidato usou a declaração para justificar que o país necessita dar mais visibilidade ao trabalho feminino em casa, como o de cuidar de filhos ou idosos.

"Eu tô aprendendo muito com todas vocês, a economia do cuidado, onde 8,5% do nosso PIB seria estimado se as mulheres fossem remuneradas por cuidar dos idosos, por cuidar dos filhos, por fazer outras tarefas além do seu trabalho normal", declarou.

O evento reuniu lideranças femininas que chegaram a ser cogitadas para compor a chapa, entre elas a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques.

Durante o discurso, Flávio também declarou apoio à candidatura de Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama não participou do evento. De acordo com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), Michelle permaneceu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.