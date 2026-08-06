Lavourão recebe mais uma edição da Feira da Cultura nesta sexta-feira (7)
Evento reúne artesanato, gastronomia e arte no Centro Cultural Joaquim Lavoura, com entrada gratuita
A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta sexta-feira (7), mais uma edição da tradicional Feira da Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão). Das 9h às 17h, o espaço receberá uma programação diversificada que reúne artesanato, gastronomia, arte, ações sociais e iniciativas de fortalecimento da economia criativa e comunitária.
O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar o talento dos artesãos gonçalenses, conhecer e adquirir produtos feitos à mão, saborear pratos da culinária regional e participar de atividades culturais que valorizam a identidade, a tradição e os saberes populares do município.
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Além de incentivar a produção cultural local, a Feira da Cultura fortalece o empreendedorismo, promove a geração de renda e amplia o acesso da população a manifestações artísticas e culturais.
Em caso de condições climáticas adversas, o evento poderá ser adiado para garantir a segurança e o conforto de expositores e visitantes.
Serviço:
Data: 7 de agosto
Horário: Das 9h às 17h
Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), Estrela do Norte
Entrada: Gratuita