Lavourão recebe mais uma edição da Feira da Cultura nesta sexta-feira (7)

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta sexta-feira (7), mais uma edição da tradicional Feira da Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão). Das 9h às 17h, o espaço receberá uma programação diversificada que reúne artesanato, gastronomia, arte, ações sociais e iniciativas de fortalecimento da economia criativa e comunitária.

O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar o talento dos artesãos gonçalenses, conhecer e adquirir produtos feitos à mão, saborear pratos da culinária regional e participar de atividades culturais que valorizam a identidade, a tradição e os saberes populares do município.

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Além de incentivar a produção cultural local, a Feira da Cultura fortalece o empreendedorismo, promove a geração de renda e amplia o acesso da população a manifestações artísticas e culturais.

Em caso de condições climáticas adversas, o evento poderá ser adiado para garantir a segurança e o conforto de expositores e visitantes.

Serviço:

Data: 7 de agosto

Horário: Das 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), Estrela do Norte

Entrada: Gratuita