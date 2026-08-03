Ex-apresentador do Globo Esporte, Darino Sena é socorrido após possível surto psicológico

A PM afirmou que o ex-apresentador apresentava sinais de um possível surto psicológico - Foto: Reprodução/ Internet

A PM afirmou que o ex-apresentador apresentava sinais de um possível surto psicológico - Foto: Reprodução/ Internet

O jornalista Darino Sena, conhecido por ter apresentado o Globo Esporte na TV Bahia, precisou de atendimento médico na noite de sábado (1º), após uma ocorrência na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 23h depois de receber relatos de que um homem com comportamento alterado estaria intimidando pessoas na região. Quando os agentes chegaram, localizaram o ex-apresentador e tentaram acalmá-lo.

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Pouco depois, uma nova denúncia indicou que Darino havia seguido para a área da Cruz Caída e estaria ameaçando se jogar do local. O Samu foi acionado e levou o jornalista para uma unidade de atendimento. O estado de saúde dele não foi informado.

A PM afirmou que o ex-apresentador apresentava sinais de um possível surto psicológico e que a prioridade foi garantir a segurança dele e das pessoas que estavam no local.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram Darino apenas de roupa íntima na praça . Em uma das gravações, uma mulher faz uma acusação de agressão, mas, até o momento, não há confirmação oficial da denúncia nem informação sobre investigação do caso.

Darino Sena ganhou destaque na televisão baiana com passagens pela TV Bahia, afiliada da Globo, e pela TV Aratu, onde comandou programas esportivos e de entretenimento.