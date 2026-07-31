Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 100 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (30). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no domingo (2).

As dezenas sorteadas foram:

30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 41 apostas acertaram a quina e receberão R$ 64.733,96 cada. Já a quadra teve 2.549 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.716,31.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais oficiais das Loterias Caixa até o horário limite estabelecido para o sorteio.

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