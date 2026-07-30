Três homens de uma mesma família morrem eletrocutados na Cidade de Deus

Uma família perdeu três pessoas eletrocutadas e ainda sofrem com uma quarta vítima gravemente ferida internada no hospital. A fatalidade ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30), na Cidade de Deus, na Zona Sudoete do Rio.

Investigações para esclarecer se as mortes possuem relação com a ventania de mais de 100 km/h, que ocorreu no estado fluminense nesta quarta-feira (30), serão realizadas pela Polícia Civil.

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Testemunhas relataram que a dona de casa estava no primeiro andar do imóvel quando ocorreu um pico de energia elétrica. Logo depois, uma tomada pegou fogo.

Quando se aproximou do local, a mulher recebeu uma descarga elétrica e acabou ficando presa à corrente.

Na tentativa de ajudar, o marido e os dois enteados da mulher, acabaram sendo atingidos pela eletricidade. Os três homens morreram na sala da residência. As vítimas fatais foram identificadas como Jadson Amorim da Silva, de 57 anos; Wagner Carvalho de Medeiros, de 41 e Marcos Antônio Vieira Filho, de 34.

Moradores conseguiram socorrer a mulher pouco antes da chegada do resgate. Ela foi encaminhada em estado grave para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.

Em razão do grave estado de saúde, ela foi transferida para o Centro de Atendimento de Queimados (CTQ) do Hospital do Andaraí, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá recebeu o chamado para o caso por volta das 4h28. Porém, quando a equipe chegou ao local, encontrou três pessoas mortas.

A Polícia Civil informou que as investigações ficarão sob responsabilidade da 32ª DP (Taquara). Além disso, a corporação disse que uma perícia será feita no imóvel e que outras diligências estão acontecendo para investigar as mortes.

Através de nota, a Light alegou que se solidariza com as famílias das vítimas e que permanece investigando as circunstâncias do ocorrido.

Segundo a concessionária, durante vendavais e chuvas intensas, árvores, galhos e outros objetos podem atingir a rede elétrica e provocar o rompimento de cabos. A companhia reforça que a população não deve se aproximar de postes, estruturas elétricas ou fios caídos."

A empresa também recomendou que caso as pessoas encontrem um cabo partido no chão, não toque, fique distante do local e acione a concessionária.