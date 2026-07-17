Caso Helena: pai da menina morta aos 10 meses desabafa sobre o caso e pede justiça

A causa da morte da bebê ainda não foi confirmada, visto que os laudos periciais ainda não foram concluídos - Foto: Reprodução

A causa da morte da bebê ainda não foi confirmada, visto que os laudos periciais ainda não foram concluídos - Foto: Reprodução

O pai da bebê Helena, morta aos 10 meses, Erisvaldo Almeida, informou que recebeu a notícia do falecimento da filha ao voltar de uma viagem durante o início da semana, período o qual aconteceu a tragédia. A vítima morreu nesta segunda-feira (13), no bairro Dionísio Torres, localizado em Fortaleza (CE). Erisvaldo lamentou a perda de sua filha em uma postagem nas redes sociais. “Meu anjo… É difícil encontrar palavras para traduzir a revolta e a dor que invadem o meu peito. Tiraram sua vida, mas não conseguiram tirar o amor que sinto por você.”

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A mãe da bebê, Ysabelle Rodrigues, já prestou depoimento à Polícia Civil ao lado de seu irmão, o tio da bebê. Francisco Ray Magalhães e Roberto Levy Magalhães, os dois homens suspeitos pela morte da Helena seguem presos preventivamente.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a menina de 10 meses deu entrada no pronto-socorro com lesões compatíveis com violência sexual. No entanto, a causa da morte da bebê ainda não foi confirmada, visto que os laudos periciais ainda não foram concluídos

Para a polícia, Erisvaldo informou que não mantinha mais um relacionamento com Ysabelle Rodrigues há aproximadamente dois meses. Além da bebê, os dois também tem um filho de 3 anos juntos.

Em mais uma homenagem prestada no seu perfil das redes sociais, o pai da Helena voltou a lamentar a tragédia ocorrida. “Você tinha a vida inteira pela frente, sonhos a realizar. Arrancaram você dos meus braços de forma violenta e injusta, deixando um vazio que nada no mundo será capaz de preencher.”

Erisvaldo ainda pediu justiça pelo caso e fez um apelo para outros pais. “Que paguem pela crueldade que fizeram com minha filha Helena. E peço que vocês, pais, cuidem dos seus filhos, porque é uma perda irreparável.”