Corpo do jornalista Renato Machado será velado nesta sexta-feira (17)

O jornalista e ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu durante a manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/TV Globo

O jornalista e ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu durante a manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/TV Globo

O velório do jornalista Renato Machado, de 83 anos, ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), no Rio. No início da tarde, o corpo será levado para a cremação. O comunicador morreu por insuficiência cardíaca.

O jornalista e ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu durante a manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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Renato se consolidou como um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Ele atuou na TV Globo por mais de 40 anos, onde foi apresentador e diretor de programas jornalísticos.

Durante a carreira, Renato esteve à frente das bancadas do Bom Dia Brasil, do Jornal da Globo e do RJTV, e do Jornal Nacional. Além disso, ele também atuou como correspondente internacional e repórter especial. O jornalista chegou a ser indicado ao Emmy Internacional.

Entre os anos de 1996 e 2010, o jornalista atuou como apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, na época, ele colaborou na reformulação do telejornal. Junto de Leilane Neubarth e, depois, de Renata Vasconcellos, usou um formato mais dinâmico, que proporcionou mais interação entre os apresentadores, entradas ao vivo de repórteres e comentaristas, e também do da utilização mais ampla do estúdio.

Por meio de nota, a Clínica São Vicente lamentou a morte de Renato Machado, e expressou suas condolências à família.