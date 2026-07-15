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Trabalhadores enfrentam filas quilométricas para contestar cobrança assistencial em São Gonçalo

Há relatos de trabalhadores que chegaram por volta das 22h de terça-feira (14) na tentativa de garantir atendimento

relogio min de leitura | Cristine Oliveira 15 de julho de 2026 - 13:41
Alguns funcionários relataram ter chegado ainda na noite de terça-feira (14) para garantir atendimento nesta quarta-feira (15)
Alguns funcionários relataram ter chegado ainda na noite de terça-feira (14) para garantir atendimento nesta quarta-feira (15) -

Filas quilométricas e horas de espera marcaram a manhã desta quarta-feira (15) em frente ao Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista e Varejista de Gêneros Alimentícios (SECGAL), em São Gonçalo. Trabalhadores de supermercados passaram a madrugada no local para protocolar cartas de oposição à cobrança da contribuição assistencial. Há relatos de funcionários que chegaram por volta das 22h de terça-feira (14) na tentativa de garantir atendimento, já que a distribuição de senhas começou às 9h e segue até as 16h.

As senhas começaram a ser distribuídas por volta das 9h
As senhas começaram a ser distribuídas por volta das 9h |  Foto: Layla Mussi

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Os trabalhadores enfrentam a fila com o objetivo de solicitar a remoção da cobrança assistencial, que corresponde a um valor mensal de cerca de R$ 30,00 descontado por dois anos do salário do funcionário. Para isso, é necessário apresentar uma carta de próprio punho, além de outros documentos, como a Carteira de Trabalho.

Alguns funcionários consideram a espera na fila desumana, sendo necessário aguardar horas para remover uma cobrança não desejada. Para enfrentar a fila, os trabalhadores levam cadeiras de praia para manter o mínimo de conforto, como é o caso da operadora de caixa Márcia Peçanha, de 57 anos, que reveza a cadeira com outros colegas.

Trabalhadores formaram uma longa fila em frente ao SECGAL para protocolar cartas de oposição à contribuição assistencial
Trabalhadores formaram uma longa fila em frente ao SECGAL para protocolar cartas de oposição à contribuição assistencial |  Foto: Layla Mussi

"Eu acho desumano porque é colocado pelo sindicato uma cobrança, que, ao meu ver, não te satisfaz, não te acolhe em nada. Você tem que enfrentar uma fila absurda para não ser cobrada em R$ 30 por mês durante 2 anos", disse Márcia Peçanha.

Márcia Peçanha, de 57 anos, classificou como "desumana" a espera para solicitar a retirada da cobrança assistencial
Márcia Peçanha, de 57 anos, classificou como "desumana" a espera para solicitar a retirada da cobrança assistencial |  Foto: Layla Mussi

A situação gera revolta entre os funcionários, que, a cada dois anos, precisam passar pela fila. Eles ainda afirmam que, no horário da tarde, o atendimento costuma ser mais rápido em razão do fim do expediente.

“É revoltante, dá raiva. A gente está aqui na força do ódio, essa que é a verdade. Deveria ter outro jeito de fazer isso, mas não, eles fazem tudo para dificultar. O atendimento é devagar. Quem vem à tarde costuma sair mais rápido porque, quando dá o horário para eles irem embora, o atendimento acelera. Mas, de manhã, fica nisso : longa fila”, contou Wagner da Silva Lira, de 57 anos.

Wagner da Silva Lira criticou a demora no atendimento e a necessidade de enfrentar longas filas para protocolar a carta
Wagner da Silva Lira criticou a demora no atendimento e a necessidade de enfrentar longas filas para protocolar a carta |  Foto: Layla Mussi

O último dia para que os trabalhadores realizem a remoção da cobrança é a próxima sexta-feira (17). Apesar de ainda haver tempo para a realização do processo, as pessoas se sentem prejudicadas e acreditam que, se o serviço fosse oferecido pela internet, poderia facilitar. Entre os presentes na fila, a discussão, além da demora no atendimento, é sobre as medidas que poderiam ser tomadas para agilizar o processo.

“Para nós é prejuízo. O serviço poderia ser bem melhor prestado pela internet. Os dias são outros, não precisava dessa fila toda, mas infelizmente é o que acontece. Eu podia estar trabalhando tranquilo, ter feito o processo pela internet, de outro jeito. [...] Eu não tinha nem ideia de que a fila era assim tão grande. Pelo que estou vendo aqui, vou ser atendido às 13h”, contou o auxiliar de manutenção Moises Barbosa, de 46 anos.

Moises Barbosa defendeu que o procedimento pudesse ser realizado pela internet para evitar filas
Moises Barbosa defendeu que o procedimento pudesse ser realizado pela internet para evitar filas |  Foto: Layla Mussi

A fila dobrava a esquina, reunindo trabalhadores que precisaram faltar ao trabalho e outros que utilizaram o dia de folga para tentar resolver essa pendência.

A fila estava chegando em outras ruas próximas
A fila estava chegando em outras ruas próximas |  Foto: Layla Mussi

Procurado, o Ministério Público do Trabalho (MPT) não respondeu aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

cobrança mensal Fila quilométrica São Gonçalo SECGAL Trabalhadores

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