Bezerro invade estação de trem de Japeri, entra em vagão e surpreende passageiros

Um bezerro invadiu a estação ferroviária de Japeri, na Baixada Fluminense, e chamou a atenção de passageiros na tarde de domingo (12). O animal chegou a entrar em uma composição parada na plataforma, provocando susto e curiosidade entre quem aguardava o embarque.

Imagens gravadas por um passageiro e compartilhadas nas redes sociais mostram o bezerro correndo pela plataforma enquanto era perseguido por um cachorro. Em seguida, o animal entra no trem e percorre parte dos vagões.

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Em determinado momento, o filhote chega a deitar dentro da composição, mas logo se levanta e continua correndo, levando os passageiros a deixarem o trem por precaução.

Durante a gravação, o autor do vídeo narra a cena de forma descontraída. "É vaquejada! Pega o boi, pega o boi. Entrou no trem, sai daí, pessoal. Sai do trem, sai do trem", diz.

O episódio repercutiu nas redes sociais, onde internautas reagiram com humor. Alguns compararam a situação a uma cena do filme Madagascar, enquanto outros brincaram que o animal estaria tentando embarcar para Paracambi. Também houve quem demonstrasse preocupação com o bem-estar do bezerro e cobrasse a responsabilização do proprietário.

Em nota, a TrensRJ, concessionária responsável pela operação ferroviária na Região Metropolitana do Rio, informou que o bezerro deixou a estação por conta própria e não sofreu ferimentos. A empresa afirmou ainda que a ocorrência não provocou impactos na circulação dos trens e que nenhum passageiro ficou ferido.