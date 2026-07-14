De São Gonçalo à Disney: jovem que dá vida à Moana realiza sonho ao conhecer The Rock

O que começou como uma brincadeira em família se transformou em profissão e levou a atriz Yasmin Andrade, de 18 anos, a viver um dos momentos mais marcantes da carreira. Moradora de São Gonçalo, ela interpreta a princesa Moana em festas e eventos e também trabalha como storymaker, dando vida a personagens e proporcionando experiências interativas para crianças e famílias.

O trabalho rendeu à jovem um convite exclusivo da Disney Brasil para participar de um evento de divulgação do live-action de Moana, realizado na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. No local, ela conheceu o ator Dwayne "The Rock" Johnson, intérprete de Maui, um dos personagens mais queridos da história.

A relação de Yasmin com a arte começou ainda na infância. Filha do ator e comediante João Sena e da cantora Aline Braga, ela fez sua primeira apresentação aos oito anos, dividindo o palco com o pai em um show de stand-up comedy. Desde então, participou de musicais, espetáculos teatrais e apresentações culturais, entre elas o Festival Niterói em Cena, realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos.

A relação de Yasmin com a arte começou ainda na infância | Foto: Layla Mussi

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Foi após o lançamento da animação da Disney que amigos e familiares começaram a notar a semelhança física entre Yasmin e a protagonista do filme. "Sempre diziam que eu parecia com a Moana. Fiz até um aniversário com esse tema e, depois de um tempo, recebi um convite para interpretar a personagem em festas infantis. As crianças se encantavam, e eu também me identificava muito com a história dela", contou.

O que começou nas festas infantis se transformou em uma carreira. Atualmente, Yasmin administra a própria agenda de eventos com o apoio da família e atua em lançamentos, eventos temáticos e experiências imersivas como Moana. Para ela, a identificação com a personagem vai muito além da aparência. "A Moana é uma menina corajosa, independente e que enfrenta os desafios sem esperar que alguém resolva tudo por ela. Essa mensagem sempre me inspirou."

As peças foram confeccionadas artesanalmente por uma costureira, com acabamentos feitos pela avó de Yasmin | Foto: Layla Mussi

Convite inesperado

O reconhecimento ganhou uma dimensão ainda maior quando Yasmin recebeu uma mensagem da assessoria da Disney Brasil pelas redes sociais. "Pediram meu e-mail e, pouco depois, recebi um convite exclusivo para participar do evento. Quando soube que teria a presença do The Rock, fiquei em choque. Foi um reconhecimento muito especial."

Realizado na Ilha Fiscal, o evento reuniu fãs, convidados e influenciadores em uma ambientação inspirada no universo de Moana. Yasmin participou de um espaço reservado para os fãs e conseguiu conversar com o astro de Hollywood. Ela levou um remo confeccionado especialmente para os seus eventos e conseguiu um autógrafo do ator. "Eu precisava que fosse no remo, porque no filme ele assina o remo da Moana. Aquilo tinha um significado muito especial para mim."

Ela levou um remo confeccionado especialmente para os seus eventos e conseguiu um autógrafo do ator | Foto: Layla Mussi

Segundo Yasmin, um detalhe tornou o encontro ainda mais emocionante. Durante a conversa, The Rock comentou que uma de suas filhas se chama Jasmine, nome muito parecido com o dela. "Isso criou uma conexão. Ele foi extremamente atencioso, conversou comigo e ainda mandou um beijo especialmente para mim. É uma lembrança que vou guardar para sempre."

The Rock comentou que uma de suas filhas se chama Jasmine, nome muito parecido com o dela | Foto: Divulgação

A caracterização utilizada pela atriz também chama atenção pela riqueza de detalhes. As peças foram confeccionadas artesanalmente por uma costureira, com acabamentos feitos pela avó de Yasmin. "Queria que tudo tivesse um aspecto artesanal, porque a história da Moana acontece em uma ilha. Achei que isso deixaria a caracterização ainda mais fiel."

Orgulho de representar São Gonçalo

Após a repercussão do encontro nas redes sociais, a rotina da jovem mudou. Convites para entrevistas, novos eventos e o crescimento do perfil dedicado à personagem passaram a fazer parte do dia a dia. "Está tudo acontecendo muito rápido. Minha agenda está cheia e fico muito feliz por ver meu trabalho sendo reconhecido."

Orgulhosa de representar São Gonçalo, Yasmin acredita que sua trajetória também ajuda a mostrar um lado diferente do município. "Sou cria de São Gonçalo. A nossa cidade tem muitos artistas, muito talento e muitas histórias que merecem ser conhecidas. Espero que isso ajude as pessoas a enxergarem o município de uma forma diferente."

Orgulhosa de representar São Gonçalo, Yasmin acredita que sua trajetória também ajuda a mostrar um lado diferente do município | Foto: Layla Mussi

Para outras meninas que sonham em seguir uma carreira artística, ela deixa um conselho inspirado justamente na personagem que interpreta. "Tenham coragem, como a Moana. Não tenham medo de sair da bolha e mostrar o talento de vocês. A nossa vida está acontecendo agora, então a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e fazer com que eles aconteçam."

Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de Yasmin Andrade pode acompanhar o perfil @moanaemcena, onde a atriz compartilha apresentações, bastidores e novidades sobre seus projetos.

Sob supervisão de Marcela Freitas