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Projeto Bastidores oferece mais de 500 vagas em cursos gratuitos na área da cultura em Niterói

Iniciativa visa dar qualificação profissional em várias áreas, como iluminação, operação de som, produção e curadoria. Inscrições estão abertas até o próxima quarta-feira (15)

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 19:38
Projeto Bastidores está com inscrições abertas até quarta-feira (15) para 28 cursos livres de qualificação profissional, que oferecerão 560 vagas gratuitas
Projeto Bastidores está com inscrições abertas até quarta-feira (15) para 28 cursos livres de qualificação profissional, que oferecerão 560 vagas gratuitas -

Quem faz a cultura acontecer nem sempre está sob os holofotes. Iluminadores, operadores de som, produtores, montadores, comunicadores, curadores e diversos outros profissionais são fundamentais para a realização de espetáculos, exposições, festivais e eventos culturais. Pensando na formação desses trabalhadores, o projeto Bastidores está com inscrições abertas até quarta-feira (15) para 28 cursos livres de qualificação profissional, que oferecerão 560 vagas gratuitas em diferentes espaços culturais de Niterói. A iniciativa é do Instituto Teatro Novo, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal das Culturas.

As aulas serão no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Theatro Municipal de Niterói, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa - MACquinho, no Centro EcoCultural Sueli Pontes, no Centro Cultural Cauby Peixoto e na sede do Instituto Teatro Novo. A proposta aproxima a formação das práticas profissionais do setor cultural, permitindo que os participantes vivenciem a rotina desses equipamentos e tenham contato com diferentes ambientes de produção artística.

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"A cultura também gera trabalho, renda e desenvolvimento. Por isso, investir na qualificação dos profissionais que atuam nos bastidores é fortalecer um setor estratégico para a cidade. O Bastidores amplia oportunidades, valoriza esses trabalhadores e contribui para que Niterói continue formando profissionais preparados para atuar em diferentes áreas da produção cultural", destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

Voltado à formação de profissionais que atuam em áreas essenciais para a realização de atividades culturais, o projeto amplia oportunidades de qualificação, fortalece a cadeia produtiva da cultura e contribui para a geração de trabalho e renda. A iniciativa também valoriza setores técnicos frequentemente invisibilizados nos processos criativos, mas indispensáveis para o funcionamento de teatros, museus, centros culturais, festivais e demais ações culturais.

Estruturado nos pilares Capacitação, Produção e Fruição, o Bastidores articula teoria, prática e vivência profissional. Os cursos estão organizados em três eixos temáticos: Técnicas de Produção Cênica e de Espetáculos; Expografia, Mediação Cultural e Curadoria; e Cultura, Território, Sustentabilidade e Economia Criativa.

No primeiro módulo serão oferecidos cursos de Iluminação e Sonorização, com duas turmas de cada formação distribuídas entre o Teatro Popular Oscar Niemeyer e o Centro Cultural Cauby Peixoto. O projeto ainda inclui cursos de Produção e Logística de Eventos para o público em geral e Assistência de Produção voltado a pessoas com deficiência intelectual, pessoas autistas e pessoas com síndrome de Down, ambos na sede do Instituto Teatro Novo. As turmas de Comunicação Cultural e Produção de Conteúdo Digital acontecerão no Centro EcoCultural Sueli Pontes e no MACquinho. No segundo módulo está prevista a oferta do curso de Expografia e Montagem de Exposições, no Museu de Arte Contemporânea.

Além dessas formações, o Bastidores contempla cursos nas áreas de cenotécnica e montagem de palco, figurino e adereços, mediação cultural e acessibilidade em equipamentos culturais, curadoria e produção de mostras de arte, produção cultural sustentável e gestão ambiental de eventos, elaboração de projetos culturais e captação de recursos.

Cada curso oferecerá 20 vagas. As inscrições são gratuitas e não exigem experiência prévia. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, com prioridade para moradores de Niterói. A seleção será realizada por meio da análise das informações preenchidas no formulário de inscrição.

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