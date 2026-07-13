Dois acidentes envolvendo motocicletas deixaram feridos na Avenida Brasil

Dois acidentes envolvendo duas motocicletas deixaram feridos na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (13). O primeiro aconteceu na altura da Maré e o outro em Manguinhos, na Zona Norte, ambos na pista sentido Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Ramos foram chamados por volta das 6h20 para o acidente na altura da Maré. Um homem adulto, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com ferimentos moderados. Ainda não há atualização sobre seu estado de saúde.

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De acordo com a corporação, um pouco depois, por volta das 6h52, militares do quartel de Benfica foram acionados para uma colisão entre uma moto e um caminhão na altura da refinaria de Manguinhos. Um homem adulto, que também não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, em estado grave. Não há atualizações sobre seu estado de saúde.