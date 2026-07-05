Cão tenta 'comer' ponto eletrônico de jornalista e diverte entrada ao vivo

A cena inusitada foi registrada ao vivo no Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás - Foto: Reprodução - YouTube

A cena inusitada foi registrada ao vivo no Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás - Foto: Reprodução - YouTube

A apresentadora do Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, Luciana Finholdt, protagonizou uma cena engraçada na última sexta-feira (3). Enquanto estava ao vivo durante uma reportagem, um cachorro tentou “comer” o ponto eletrônico que a jornalista usava.

O momento inusitado aconteceu na cidade de Trindade, que está sediando a Romaria do Divino Pai Eterno, evento religioso muito conhecido na região. Luciana estava conversando com algumas pessoas que tocavam berrante no clima da Copa do Mundo quando começou a tentar dançar. Assim, o aparelho, parecido com um fone de ouvido, caiu no chão.

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Ao perceber a aproximação do cachorro, Luciana disse que estava bem humorada, mas ainda preocupada: "Ele vai comer meu ponto! Não! O cachorro vai comer meu ponto! Gente! Socorro! Solta bebê, solta!", falou.

Uma das pessoas que estava sendo entrevistada ajudou a remover o aparelho da boca do cão e limpou a camisa. A jornalista aproveitou para ‘conversar’ com o animal. "Obrigada, tá? Preciso dele [ponto] para continuar a transmissão [risos]. Tchau, meu amor!".

O entrevistado ainda disse: "Esse cachorro é gente boa, ele gostou de você". E ainda continuou: "Vamos botar um nome nele? Aparecido?".