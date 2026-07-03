Instituto dos Sonhos promove ciclo gratuito de oficinas e cursos para fortalecer a economia criativa em São Gonçalo

As atividades serão realizadas presencialmente de segunda a quinta-feira e aos sábados - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

As atividades serão realizadas presencialmente de segunda a quinta-feira e aos sábados - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

O Instituto dos Sonhos realiza de 6 a 30 de julho, o projeto Oficinas e Cursos – Polo de Inovação Gonçalense, uma programação gratuita voltada à qualificação de profissionais, produtores culturais, empreendedores e agentes da economia criativa de São Gonçalo. As atividades acontecerão no espaço Near Work Coworking e têm como objetivo ampliar o acesso à formação, estimular o desenvolvimento profissional e fortalecer a cadeia produtiva criativa do município.

Integrando as ações do mês de encerramento da Emenda do Polo de Inovação Gonçalense, a iniciativa reúne uma série de oficinas e cursos ministrados por profissionais convidados, oferecendo conteúdos práticos e atuais para quem deseja aprimorar conhecimentos, desenvolver novas competências e ampliar oportunidades de atuação no mercado criativo.

A programação contempla temas estratégicos para o setor, como roteiro, comunicação comunitária, fotografia com celular, empreendedorismo no artesanato, branding, identidade visual, produção cultural, edição e publicação de livros, sonorização de eventos e gestão financeira para projetos culturais.

As atividades serão realizadas presencialmente de segunda a quinta-feira e aos sábados. Ao todo, a expectativa é atender cerca de 360 participantes, com turmas de até 20 alunos por encontro, garantindo um ambiente favorável à troca de experiências e ao aprendizado.

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Para o fundador do Instituto dos Sonhos e ativista social, Rafael Vieira, investir em formação é fortalecer o desenvolvimento do território. "A economia criativa é uma das grandes ferramentas de transformação social e geração de oportunidades. Quando oferecemos qualificação gratuita, ampliamos as possibilidades para que artistas, produtores, empreendedores e agentes culturais desenvolvam seus talentos e fortaleçam seus negócios", destaca.

Além da capacitação técnica, o projeto busca estimular conexões entre profissionais, incentivar a inovação e fortalecer o ecossistema criativo de São Gonçalo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do município.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla (https://linktr.ee/institutodossonhos). A programação completa, com datas, horários e temas de cada oficina e curso, está disponível nos canais oficiais do Instituto dos Sonhos.

Serviço:

Oficinas e Cursos – Polo de Inovação Gonçalense

Data: De 06 a 30 de julho de 2026 (De segunda a quinta e aos sábados)

Near Work Coworking (Av. Presidente Kennedy, 735, Loja 110 – Icon Business – São Gonçalo).

Gratuito | Inscrições via Sympla https://linktr.ee/institutodossonhos