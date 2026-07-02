Prefeitura de Niterói entrega novo Módulo Médico de Família da Nova Brasília, na Engenhoca

A reabertura marca o retorno da unidade ao seu endereço original após as obras de reforma e modernização - Foto: Lucas Benevides /Prefeitura de Niterói

A reabertura marca o retorno da unidade ao seu endereço original após as obras de reforma e modernização - Foto: Lucas Benevides /Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói entregou, na manhã desta quinta-feira (2), o novo Módulo Médico de Família da Nova Brasília, na Engenhoca. A unidade reforça a rede de Atenção Primária à Saúde da região e beneficiará cerca de 6.970 moradores cadastrados.

"Estamos entregando a nova unidade do Médico de Família da Nova Brasília, que ganhou sala de curativos, consultório odontológico e sala de vacinação, oferecendo uma estrutura ainda melhor para atender a população. Nos últimos meses, contratamos mais de 300 médicos e realizamos mais de 100 mil exames por meio do programa Fila Zero, em parceria com clínicas privadas. Em breve, também vamos inaugurar o primeiro Super Centro de Saúde de Imagem e Exames de Niterói. Todos esses investimentos estão sendo feitos com recursos da Prefeitura, mesmo diante da redução do cofinanciamento estadual para a saúde pública do município nos últimos anos", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou que a entrega da unidade representa mais um passo no fortalecimento da rede municipal.

Leia também:

Receita abre consulta a cashback do Imposto de Renda em 8 de julho

Polícia prende suspeito e apreende arma, drogas e rádios comunicadores em comunidade de Niterói

"Esta entrega faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede municipal de Saúde. A população da região passa a contar com uma unidade moderna, acessível e preparada para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado. É uma conquista que reafirma nosso compromisso com uma saúde pública humanizada e de qualidade", afirmou a secretária.

A reabertura marca o retorno da unidade ao seu endereço original após as obras de reforma e modernização. A entrega atende a uma demanda da comunidade e devolve aos moradores um espaço totalmente renovado, acessível e preparado para ampliar a oferta de serviços de saúde no território. Entre os avanços, destaca-se a retomada da sala de vacinação, garantindo mais comodidade aos usuários e fortalecendo o acesso às imunizações oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) diretamente na unidade.

Para a diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, a reabertura representa um avanço importante para o território e atende a uma demanda histórica da comunidade.

"Esta unidade é um patrimônio da população de Nova Brasília e um espaço construído para acolher e cuidar das pessoas. O fortalecimento do Programa Médico de Família tem sido fundamental para ampliar o acesso à saúde, e esta unidade também terá um papel importante no recadastramento das famílias e na ampliação da cobertura assistencial da região", ressaltou.

A unidade conta com três consultórios médicos, consultório odontológico, sala de vacinação, sala de curativos e procedimentos, sala de observação clínica, dispensário de medicamentos, sala para agentes comunitários de saúde, área administrativa, escovário, setor de esterilização e espaços adequados para gerenciamento de resíduos e higienização. O prédio também dispõe de elevador e banheiro adaptado para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a humanização do atendimento.

A unidade conta com três consultórios médicos, consultório odontológico, sala de vacinação, sala de curativos e procedimentos, sala de observação clínica e dispensário de medicamentos | Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Outro destaque é a existência de espaços destinados à realização de grupos, rodas de conversa e atividades coletivas de promoção e prevenção à saúde, ampliando as ações voltadas ao acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas e fortalecendo o vínculo entre a equipe e a comunidade.

O presidente da Associação de Moradores de Nova Brasília, Rodrigo Monteiro, o Rodrigão, celebrou a entrega da unidade. "A comunidade está feliz e agradecida por essa entrega. Hoje temos uma unidade com uma estrutura melhor e uma equipe próxima dos moradores, que conhece as necessidades da população. Isso faz toda a diferença no atendimento. A Nova Brasília avançou muito, e a saúde precisa continuar sendo prioridade para garantir mais qualidade de vida para todos", afirmou.

O Módulo Médico de Família Nova Brasília conta com três equipes de Saúde da Família, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de uma equipe de saúde bucal composta por dentista e auxiliar de saúde bucal, garantindo atendimento integral à população.

"A chegada do Médico de Família perto de casa foi uma das melhores coisas para a nossa comunidade, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção. Os profissionais sempre foram muito dedicados, atenciosos e carinhosos conosco. Essa unidade facilita muito a rotina dos moradores. Espero que o atendimento continue sendo de qualidade e que nunca faltem medicamentos, porque eles são essenciais para que os profissionais possam cuidar da população da melhor forma possível", afirmou a aposentada Emê Teixeira, de 72 anos.