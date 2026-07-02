Clientes reclamam de demora no atendimento do Itaú em Niterói

Ao longo das últimas semanas, muitos clientes do Banco Itaú vem realizando diversas reclamações referentes ao atendimento encontrada na agência que fica na Avenida Amaral Peixoto, 363, no Centro de Niterói. A grande maioria das críticas está focada nas longas horas de espera até conseguir ser atendido, falta de funcionários para o atendimento ao público e o mal funcionamento de caixas eletrônicos, que muitas vezes são encontrados desligados.

Na última terça-feira (30), ao sair da agência, o aposentado Hernani Douglas de Assunção, de 66 anos, já havia falado com a reportagem sobre sua indignação e o sentimento de desrespeito com o idoso. "Do dia 5 ao dia 10 é coisa de louco. Você não sai daqui com menos de uma hora esperando, eles não respeitam os idosos. Eles muitas vezes, como já aconteceu comigo, colocam a gente para ficar esperando aqui fora (da agência) por quase uma hora. Aí quando entramos, ficamos mais de 40 minutos lá dentro para pegar a senha. Daí você pega a senha e espera mais 30 minutos para receber no caixa", iniciou.

"Não só nessa agência aqui não, em todas elas, porque eles estão fechando agências, estão acabando com as agências e cada vez diminuindo mais funcionários. E o que é pior? Nem as máquinas eles estão renovando, as máquinas estão cada vez piores. É mais máquina quebrada do que funcionando. Nunca teve tão ruim, e isso porque não está no dia 5. Vem aqui, segunda-feira que vem, você vai ver a loucura que é. Lá dentro está tudo cheio, então eu tive que esperar ali uns 10, 15 minutos para ir para o caixa. Aí conseguir um caixa que esteja funcionando direito, que tenha dinheiro, que dê extrato, que faça transferência, porque geralmente só um faz transferência. Aí você está na fila, você precisa sacar dinheiro, precisa transferir, precisa fazer pagamento, você tem que entrar na fila de novo para cada vez fazer um serviço diferente de cada caixa", afirmou.

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Ao retornar a agência na Amaral Peixoto, nessa quinta-feira (2), parece que os problemas seguem os mesmos sem alguma observação de melhora. Segundo, Luiz Carlos da Silva Souza, de 58 anos, ele chegou a ficar mais de duas horas só para conseguir receber seu pagamento: "To aqui desde meio-dia e só fui atendido agora (16h), só pra tirar o extrato. Ai fiquei na fila só pra pegar o saldo, só recebe com saldo, sem saldo a gente não recebe", afirmou.

No início da semana, o Itaú já havia respondido a reportagem, soltando uma nota referente as reclamações que vem recebendo dos clientes.

"O banco reafirma seu compromisso com a qualidade do atendimento e o respeito aos seus clientes, atuando continuamente para oferecer um serviço eficiente, responsável e alinhado à legislação vigente. Em datas de maior movimento, como períodos de pagamento de benefícios, o banco adota medidas operacionais para ampliar a capacidade de atendimento, incluindo reforço de equipes e ajustes de horário, especialmente em regiões de grande fluxo. O Itaú reforça que os clientes contam também com uma ampla oferta de canais digitais para a realização de transações financeiras por meio do Superapp Itaú, além do atendimento pela Central de Atendimento e a rede Banco24Horas, que pode ser utilizada para saques, consultas de saldo, extratos, pagamentos e depósitos."

