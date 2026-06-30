Da ocupação por moradia ao combate à fome: Cozinha Solidária Santa Luzia completa 10 anos

Cozinha Solidária Santa Luzia completa uma década levando alimento e acolhimento a famílias de São Gonçalo - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Cozinha Solidária Santa Luzia completa uma década levando alimento e acolhimento a famílias de São Gonçalo - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Criada em 2016 para combater a fome durante uma ocupação por moradia em São Gonçalo, a Cozinha Solidária Santa Luizia transformou uma ação emergencial em um projeto permanente de acolhimento. Após oito anos de atuação no bairro Santa Luzia, a iniciativa foi transferida, há dois anos, para o Jardim Alcântara, de onde continua oferecendo refeições gratuitas e saudáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Ao completar uma década de existência, o projeto ampliou seu trabalho com ações como o Varal Solidário, o Sacolão Solidário, a Roda de Gestantes e a distribuição de cestas básicas, beneficiando cerca de 350 famílias. Mantida exclusivamente por doações e campanhas solidárias promovidas pelos próprios voluntários, a cozinha não recebe apoio político e depende da mobilização da comunidade para manter as atividades.

Atualmente, os atendimentos ocorrem às sextas-feiras, quando os assistidos recebem refeições, alimentos e participam da feira solidária. Com o aumento da demanda e a ampliação das atividades, o projeto também passará a servir jantar às terças-feiras, estendendo o atendimento para dois dias da semana e fortalecendo o combate à insegurança alimentar na comunidade.



As refeições serão ampliadas para mais um dia na semana | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

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"Às sextas-feiras, a gente faz a entrega dos mantimentos que produzimos aqui mesmo na cozinha. Preparamos comida quentinha e conseguimos armazenar os alimentos que recebemos em doação. Também distribuímos o Sacolão Solidário, além do café da manhã e do almoço. Agora vamos começar a servir o jantar às terças-feiras", contou a coordenadora da Cozinha Solidária Santa Luzia, Celi Gomes, de 53 anos. Ela destacou que o café da manhã é servido às 10h30 e o almoço às 12h30.

Celi Gomes é a coordenadora da Cozinha Solidária Santa Luzia | Foto: Yuri Messias

A cozinha solidária também oferece cestas básicas para as famílias assistidas. Entretanto, mais do que combater a fome, os integrantes do projeto levam carinho, acolhimento e esperança às pessoas que procuram a iniciativa em busca de ajuda.

"A gente consegue também ajudar com cestas básicas. Além disso, levamos esse amor fraterno para muitas pessoas que chegam aqui perdidas, sem saber o que fazer. Conseguimos acolhê-las com o carinho que temos pelos assistidos", contou, emocionada, a representante da cozinha solidária.

Varal Solidário e Sacolão Solidário

Outra iniciativa desenvolvida pelo projeto é o Varal Solidário, no qual roupas doadas são organizadas em cabides e disponibilizadas gratuitamente para quem precisa.

"A gente recebe doações, coloca as roupas nos cabides e as pendura no varal, onde também realizamos a Roda de Gestantes. As pessoas entram e pegam o que precisam", contou.

Sem apoio político, a Cozinha Solidária Santa Luzia depende da solidariedade da comunidade para manter as portas abertas e ampliar o atendimento às famílias assistidas | Foto: Yuri Messias

Para quem deseja garantir alimentos para a semana, o projeto também oferece o Sacolão Solidário, com produtos arrecadados por meio das campanhas de doação.

"A gente monta todas as sacolas com os alimentos que recebe em doação e faz a entrega para as famílias assistidas", explicou a coordenadora.

Os alimentos são separados em sacolas e distribuídos para a população | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

As pessoas interessadas em colaborar com doações de alimentos e roupas, atuar como voluntárias ou buscar atendimento podem procurar a sede da instituição, localizada na Rua Carlos Pascoal, 268, no bairro Jardim Alcântara.

Roda de Gestante

Além de refeições e acolhimento, o projeto desenvolve ações voltadas para gestantes, oferecendo orientações sobre violência obstétrica, direitos das mulheres, saúde materna e a entrega de kits de enxoval a cada seis meses.

"A cada seis meses, a gente faz a entrega de kits de enxoval. Também levamos informações sobre os direitos das gestantes, saúde da mulher e violência obstétrica. Dessa forma, conseguimos atender um número cada vez maior de famílias", explicou Celi.

A Roda de Gestante promovida pelo projeto leva conhecimentos sobre cuidados com a gestante | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Nascimento da Cozinha Solidária Santa Luzia

O projeto nasceu em 2016, após Celi observar a necessidade de oferecer alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar durante um movimento por moradia em São Gonçalo.

“Essa iniciativa começou no meu território, onde moro, em Santa Luzia. Sou moradora do bairro há 35 anos e reuni uma galera da qual eu fazia parte, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Fomos fazer uma ocupação por moradia e, em 2016, começamos a ocupar o território para mostrar aos governantes que a população precisava de moradia, de teto e de comida. Mas a ocupação não foi adiante. O povo quer o quê? Trabalho, teto e comida. Foi então que resolvemos abrir uma cozinha, porque o povo tem fome”, disse.

A Cozinha Solidária Santa Luzia surgiu após Celi notar a necessidade de levar alimentos para as pessoas que buscavam um lugar para morar | Foto: Yuri Messias

Premiações da Cozinha Solidária Santa Luzia

Ao longo dos dez anos de atuação, o projeto recebeu prêmios e certificações pelo trabalho desenvolvido no combate à insegurança alimentar e no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As principais certificações foram concedidas pela instituição do padre Júlio Lancellotti e pela Ação da Cidadania, que reconheceu a iniciativa em duas oportunidades. Recentemente, a Cozinha Solidária também conquistou a certificação do Comsea-SG, que permitirá ampliar o acesso a programas de abastecimento alimentar.

"Conseguimos também o certificado do Comsea-SG para dar entrada no Ceasa e em programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), que apoiam cozinhas solidárias e comunitárias. Isso é muito importante para a gente, porque vivemos de doações. Esse reconhecimento pode abrir ainda mais portas para a Cozinha Solidária Santa Luzia", afirmou Celi.

Ao longo dos dez anos de atuação, o projeto recebeu prêmios e certificações pelo trabalho desenvolvido | Foto: Yuri Messias

A Cozinha Solidária Santa Luzia oferece alimentação de qualidade, acolhimento e apoio social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem desejar conhecer o trabalho, fazer doações ou se tornar voluntário pode acessar o perfil @cozinha_comunitaria_ no Instagram e conferir como colaborar com a iniciativa.



Sob supervisão de Marcela Freitas