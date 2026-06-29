Maricá celebra classificação do Brasil na quarta edição da 'Esquina da Copa'

Mais uma vez, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, ficou lotada já nos primeiros minutos da tarde - Foto: Elsson Campos

Mais uma vez, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, ficou lotada já nos primeiros minutos da tarde - Foto: Elsson Campos

A classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo foi celebrada pelos torcedores que participaram da quarta edição da 'Esquina da Copa', evento realizado pela Prefeitura de Maricá nesta segunda-feira (29/06). A partida contra o Japão, válida pela primeira rodada do mata-mata, reuniu amigos e famílias de diferentes bairros nos telões montados nos quatro distritos da cidade.

O gol do Japão aos 29' do primeiro tempo não desanimou a torcida maricaense, que seguiu apoiando a seleção brasileira durante a partida. O empate brasileiro aconteceu aos 10' da segunda etapa; Casimiro, de cabeça, aproveitou cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães e, na pequena área, cabeceou para o fundo da rede. A virada veio no penúltimo minuto; aos 50', Gabriel Martinelli recebeu um passe açucarado de Bruno Guimarães para virar o jogo. O goleiro Suzuki ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol brasileiro da virada.

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Para Antonio Grassi, presidente da MARÉ, a Esquina da Copa mostra que a programação conseguiu criar uma cultura durante os jogos da Seleção Brasileira, reunindo famílias e torcedores em diferentes pontos da cidade.

“A Esquina da Copa tem sido uma experiência muito bem-sucedida. Conseguimos trazer as famílias para esse ambiente e transformar a praça em um ponto de encontro. O futebol tem essa capacidade de juntar as pessoas, e é isso que estamos vendo em Maricá”, destacou.

Mais uma vez, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, ficou lotada já nos primeiros minutos da tarde | Foto: Elsson Campos

Mais uma vez, a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, ficou lotada já nos primeiros minutos da tarde. A programação no local, que começou com as apresentações do DJ Juninho Mix e da União de Maricá, deixou o público bastante animado e confiante para a partida.

A auxiliar administrativa Patrícia Menezes, moradora de São José do Imbassaí, acompanhou o jogo com o marido e os dois filhos. Para ela, assistir à partida na praça tornou o momento mais especial.

“Quando saiu o segundo gol do Brasil, a praça tremeu, todo mundo comemorando junto, foi emocionante. A gente vibra, encontra amigos, as crianças entram no clima e fica tudo mais especial. Valeu muito a pena ver essa vitória aqui”, contou.

Além da Praça Orlando de Barros Pimentel, os demais distritos receberam telões com a transmissão do jogo. Em Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu, a torcida contou, também, com a animação dos DJs Márcio Albuquerque, Vitor Moraes e Marlo (respectivamente), garantindo a animação no pré-jogo. A próxima partida do Brasil será pelas oitavas de final e acontece no domingo (05/07), contra o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.