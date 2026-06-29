Nove apostas acertam Quina de São João e vão receber R$ 26,6 milhões

Nove apostas acertaram a Quina de São João, concurso 7051, sorteada na tarde deste domingo (28). Cada uma irá receber R$ 26.603.233,33. A premiação total estimada superior a R$ 239 milhões.

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As apostas vencedoras são de Brasília, Fortaleza , Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuana (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP). Do total das ganhadoras, duas foram em Brasília e uma nas demais cidades.

As dezenas sorteadas foram: 19 - 32 - 50 - 73 - 75

Já 1.674 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 12.234,37. As 144.198 com três acertos têm direito a R$ 135,26.

E 3.654.461 tiveram dois acertos e vão receber R$ 5,33 cada.