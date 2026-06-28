Guarda Municipal apreende balão de cerca de cinco metros na Presidente Vargas
O balão caiu apagado em cima de uma árvore
Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros, na manhã deste domingo (28), na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio.
O balão caiu apagado em cima de uma árvore. Os guardas foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio (COR-RIO) e fizeram a apreensão do material para descarte posterior.
Esse é o segundo caso do tipo registrado pela GM-Rio neste ano, de queda de balões em áreas mais distantes de matas. A outra ocorrência foi em março. Uma equipe da UOP-COPACABANA aprendeu um balão de aproximação 10 metros caído em uma pista de fluxo intenso do Flamengo, na Zona Sul. O balão foi recolhido e em seguida descartado.
A GM-RIO destaca que a prática de soltar balão é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998), que proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balão.