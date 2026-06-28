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Guarda Municipal apreende balão de cerca de cinco metros na Presidente Vargas

O balão caiu apagado em cima de uma árvore

relogio min de leitura | Redação 28 de junho de 2026 - 15:39
Os guardas foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio (COR-RIO)
Os guardas foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio (COR-RIO) -

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros, na manhã deste domingo (28), na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio.

O balão caiu apagado em cima de uma árvore. Os guardas foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio (COR-RIO) e fizeram a apreensão do material para descarte posterior.

Esse é o segundo caso do tipo registrado pela GM-Rio neste ano, de queda de balões em áreas mais distantes de matas. A outra ocorrência foi em março. Uma equipe da UOP-COPACABANA aprendeu um balão de aproximação 10 metros caído em uma pista de fluxo intenso do Flamengo, na Zona Sul. O balão foi recolhido e em seguida descartado.

A GM-RIO destaca que a prática de soltar balão é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998), que proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balão.

Tags:

balão presidente vargas guarda municipal

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