Enel Rio registra aumento de 87% no número de clientes impactados por queda de balões na rede elétrica

Apesar de ser proibida, a prática de soltar balões cresce durante o período das festas juninas e pode causar acidentes e interrupções no fornecimento de energia - Foto: Reprodução Internet

Apesar de ser proibida, a prática de soltar balões cresce durante o período das festas juninas e pode causar acidentes e interrupções no fornecimento de energia - Foto: Reprodução Internet

Durante o período de festejos juninos, aumenta a preocupação com a prática de soltar balões, que representa riscos para a população e uma ameaça ao fornecimento de energia. Embora seja proibido, o hábito ainda é uma das causas de queda de energia na área de concessão da Enel Rio. Nos primeiros quatro meses deste ano, a distribuidora registrou um aumento de 87% no número de clientes impactados pela queda de balões na rede elétrica, em comparação ao mesmo período do ano passado.

De janeiro a abril de 2026, as ocorrências com balões causaram interrupção ou oscilação no fornecimento de energia de 1.700 unidades consumidoras. Entre os 66 municípios atendidos pela Enel Rio, Niterói e São Gonçalo registraram o maior número de ocorrências e de clientes afetados pela prática.

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Para reduzir ao máximo o número de clientes afetados após a queda de um balão, a Enel Rio realiza manobras remotas automatizadas no sistema de distribuição de energia, logo que a rede elétrica é atingida. No primeiro quadrimestre deste ano, foram contabilizadas 17 ocorrências causadas por balões. A prática pode causar curtos-circuitos na rede elétrica, rompimento de cabos, queima de transformadores e até acidentes mais graves, como incêndios em vegetações ou construções próximas.

Crime ambiental

Embora a prática seja tradicional em festas juninas, soltar balões é crime ambiental previsto em lei. De acordo com o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios em áreas urbanas, florestas e instalações industriais é passível de detenção e multa. A Enel Rio reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para prevenir esse tipo de ocorrência.

Cuidados e conscientização

• Nunca solte balões. O risco de acidentes fatais e interrupções no fornecimento é altíssimo;

• Denuncie a fabricação e venda de balões às autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar;

• Evite acender fogueiras ou soltar fogos próximos à rede elétrica;

• Em caso de queda de balão sobre a rede, evite se aproximar do local. Não tente retirar o objeto e procure um dos canais de contato da Enel: site (www.enel.com.br), Aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 ou Central de Relacionamento (0800 28 00 120).