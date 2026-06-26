Ônibus do Rio deixam de aceitar dinheiro a partir deste domingo (28)
Para lidar com o fim das transações em espécie, a prefeitura contou com uma rede de 1.600 pontos de atendimento
Os passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro devem ficar cientes da mudança que entra em vigor neste domingo (28). A partir desta data, o pagamento em dinheiro será totalmente encerrado dentro dos ônibus, confirmando a transição definitiva para o sistema de bilhetagem eletrônica na capital.
A medida acompanha uma rápida adesão dos usuários ao novo modelo. Desde o anúncio da mudança, em maio, o sistema Jaé registrou a entrada de mais de 200 mil usuários. Além disso, a modalidade de pagamento via PIX já contabilizou 345 mil embarques em apenas um mês de operação em toda frota.
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Para lidar com o fim das transações em espécie, a prefeitura contou com uma rede de 1.600 pontos de atendimento. O serviço inclui bilheterias, máquinas de autoatendimento em estações de BRT e VLT, além de mais de 500 bancas de jornal credenciadas para a venda e recarga dos cartões.
A mudança também impacta quem utiliza os benefícios da integração. Agora o desconto tarifário do Bilhete Único Carioca (BUC) e Bilhete Único Margaridas (BUM) passa a ser exclusivo para quem utiliza o cartão preto ou aplicativo do novo sistema.
O cartão verde (avulso), não deixará de funcionar imediatamente, mas terá suas funções limitadas. Ele continuará aceitando recargas e pagamentos de passagens avulsas, porém o usuário perde o direito ao benefício da integração entre diferentes modais ou linhas de ônibus.