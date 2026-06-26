Ônibus do Rio deixam de aceitar dinheiro a partir deste domingo (28)

Os passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro devem ficar cientes da mudança que entra em vigor neste domingo (28). A partir desta data, o pagamento em dinheiro será totalmente encerrado dentro dos ônibus, confirmando a transição definitiva para o sistema de bilhetagem eletrônica na capital.

A medida acompanha uma rápida adesão dos usuários ao novo modelo. Desde o anúncio da mudança, em maio, o sistema Jaé registrou a entrada de mais de 200 mil usuários. Além disso, a modalidade de pagamento via PIX já contabilizou 345 mil embarques em apenas um mês de operação em toda frota.

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Para lidar com o fim das transações em espécie, a prefeitura contou com uma rede de 1.600 pontos de atendimento. O serviço inclui bilheterias, máquinas de autoatendimento em estações de BRT e VLT, além de mais de 500 bancas de jornal credenciadas para a venda e recarga dos cartões.

A mudança também impacta quem utiliza os benefícios da integração. Agora o desconto tarifário do Bilhete Único Carioca (BUC) e Bilhete Único Margaridas (BUM) passa a ser exclusivo para quem utiliza o cartão preto ou aplicativo do novo sistema.

O cartão verde (avulso), não deixará de funcionar imediatamente, mas terá suas funções limitadas. Ele continuará aceitando recargas e pagamentos de passagens avulsas, porém o usuário perde o direito ao benefício da integração entre diferentes modais ou linhas de ônibus.